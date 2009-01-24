ЦБ запретит расплачиваться накопительными баллами и купонами
Центральный банк признал программы лояльности «Малина», «КупиКупон», «Много.ру» и подобные недействительными.
ЦБ запретит расплачиваться накопительными баллами и купонами Центральный банк признал программы лояльности «Малина», «КупиКупон», «Много.ру» и подобные недействительными.
Рецепты шефов: Тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной Шеф-повар остерии «У Джузеппе» Джузеппе Тодиско рассказывает, как приготовить тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной.
Рецепты шефов: Тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной Шеф-повар остерии «У Джузеппе» Джузеппе Тодиско рассказывает, как приготовить тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной.
Актуальней не бывает. Ванильное мороженое Сейчас в жару это то, что нужно нам всем. Мороженое. А если приготовить его самим, наслаждаться им вдвойне приятнее.
Актуальней не бывает. Ванильное мороженое Сейчас в жару это то, что нужно нам всем. Мороженое. А если приготовить его самим, наслаждаться им вдвойне приятнее.
Малиновый торт Я поведаю вам сразу два рецепта малинового торта) Оба готовятся с использованием песочного теста .