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ЦБ запретит расплачиваться накопительными баллами и купонами

Центральный банк признал программы лояльности «Малина», «КупиКупон», «Много.ру» и подобные недействительными.

ЦБ запретит расплачиваться накопительными баллами и купонами
Центральный банк признал программы лояльности «Малина», «КупиКупон», «Много.ру» и подобные недействительными.

Рецепты шефов: Тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной
Рецепты шефов: Тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной Шеф-повар остерии «У Джузеппе» Джузеппе Тодиско рассказывает, как приготовить тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной.
Рецепты шефов: Тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной

Рецепты шефов: Тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной
Шеф-повар остерии «У Джузеппе» Джузеппе Тодиско рассказывает, как приготовить тёплый салат с перепёлкой и свежей малиной.

Актуальней не бывает. Ванильное мороженое Сейчас в жару это то, что нужно нам всем. Мороженое. А если приготовить его самим, наслаждаться им вдвойне приятнее.

Актуальней не бывает. Ванильное мороженое
Сейчас в жару это то, что нужно нам всем. Мороженое. А если приготовить его самим, наслаждаться им вдвойне приятнее.

Малиновый торт Я поведаю вам сразу два рецепта малинового торта) Оба готовятся с использованием песочного теста .

Малиновый торт
Я поведаю вам сразу два рецепта малинового торта) Оба готовятся с использованием песочного теста .