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Производители одежды Mamanonstop привлекли 5 млн рублей от венчурного фонда Промсвязьбанка
Полученные средства планируется направить на дальнейшее, более активное развитие бизнеса
Новости
Производители одежды Mamanonstop привлекли 5 млн рублей от венчурного фонда Промсвязьбанка Полученные средства планируется направить на дальнейшее, более активное развитие бизнеса
Сделал сам
Как поживаете: Три героя H&F — о том, как развивается их бизнесМы следим за успехами и неудачами наших героев. На этой неделе три предпринимателя, о которых мы писали летом 2012 года, рассказали о том, как идут дела.
Сделал сам