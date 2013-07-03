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Новости

Производители одежды Mamanonstop привлекли 5 млн рублей от венчурного фонда Промсвязьбанка

Полученные средства планируется направить на дальнейшее, более активное развитие бизнеса

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Новости

Производители одежды Mamanonstop привлекли 5 млн рублей от венчурного фонда Промсвязьбанка Полученные средства планируется направить на дальнейшее, более активное развитие бизнеса

Как поживаете: Три героя H&F — о том, как развивается их бизнес
Сделал сам
Как поживаете: Три героя H&F — о том, как развивается их бизнесМы следим за успехами и неудачами наших героев. На этой неделе три предпринимателя, о которых мы писали летом 2012 года, рассказали о том, как идут дела.
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Как поживаете: Три героя H&F — о том, как развивается их бизнес
Сделал сам

Как поживаете: Три героя H&F — о том, как развивается их бизнес Мы следим за успехами и неудачами наших героев. На этой неделе три предпринимателя, о которых мы писали летом 2012 года, рассказали о том, как идут дела.