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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Отряд самоубийц 2»: Продолжение экшена об аутсайдерах с Марго Робби в главной роли
«Отряд самоубийц 2»: Продолжение экшена об аутсайдерах с Марго Робби в главной роли Алиса Таёжная — об одной из самых ожидаемых премьер этого лета
«Отряд самоубийц 2»: Продолжение экшена об аутсайдерах с Марго Робби в главной роли

«Отряд самоубийц 2»: Продолжение экшена об аутсайдерах с Марго Робби в главной роли
Алиса Таёжная — об одной из самых ожидаемых премьер этого лета

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Веселый girl-power-экшен о бывшей девушке Джокера
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Веселый girl-power-экшен о бывшей девушке Джокера Марго Робби — суперзвезда (кто бы сомневался)
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Веселый girl-power-экшен о бывшей девушке Джокера

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Веселый girl-power-экшен о бывшей девушке Джокера
Марго Робби — суперзвезда (кто бы сомневался)

«Конченая», «Дэдпул 2» и «Чудеса»
«Конченая», «Дэдпул 2» и «Чудеса» Разбор новинок кино с Алисой Таёжной
«Конченая», «Дэдпул 2» и «Чудеса»

«Конченая», «Дэдпул 2» и «Чудеса»
Разбор новинок кино с Алисой Таёжной

«Тарзан: Легенда», «Разрушение», «Большой и добрый великан»
«Тарзан: Легенда», «Разрушение», «Большой и добрый великан» Алиса Таёжная — о новом Спилберге, Жан-Марке Валле и ещё трёх хороших киноновинках
«Тарзан: Легенда», «Разрушение», «Большой и добрый великан»

«Тарзан: Легенда», «Разрушение», «Большой и добрый великан»
Алиса Таёжная — о новом Спилберге, Жан-Марке Валле и ещё трёх хороших киноновинках