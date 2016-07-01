«Отряд самоубийц 2»: Продолжение экшена об аутсайдерах с Марго Робби в главной роли Алиса Таёжная — об одной из самых ожидаемых премьер этого лета
«Отряд самоубийц 2»: Продолжение экшена об аутсайдерах с Марго Робби в главной роли Алиса Таёжная — об одной из самых ожидаемых премьер этого лета
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Веселый girl-power-экшен о бывшей девушке Джокера Марго Робби — суперзвезда (кто бы сомневался)
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Веселый girl-power-экшен о бывшей девушке Джокера Марго Робби — суперзвезда (кто бы сомневался)
«Тарзан: Легенда», «Разрушение», «Большой и добрый великан» Алиса Таёжная — о новом Спилберге, Жан-Марке Валле и ещё трёх хороших киноновинках