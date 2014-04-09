Как формируется цена селективного парфюма Рассказываем, почему ароматы немассового производства столько стоят и как они создаются
Как формируется цена селективного парфюма Рассказываем, почему ароматы немассового производства столько стоят и как они создаются
Как создать собственную марку селективной парфюмерии В новом выпуске «Малого бизнеса» — история Марии Борисовой, которая запустила первую в России марку селективной парфюмерии
Как создать собственную марку селективной парфюмерии В новом выпуске «Малого бизнеса» — история Марии Борисовой, которая запустила первую в России марку селективной парфюмерии
Seleсtion Excellence: Как заработать на запахе опилок и бумаги Основатель бренда селективного парфюма Мария Борисова отказалась от распространения в крупных сетях в пользу маленьких магазинов — так ей удаётся проследить, чтобы товар продавался должным образом.