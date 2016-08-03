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Петиция за «зеленую архитектуру» на Охтинском мысе собрала почти 6 тысяч подписей

Ранее компания «Газпром-нефть» представила проект с 28-метровым зданием

Петиция за «зеленую архитектуру» на Охтинском мысе собрала почти 6 тысяч подписей
Ранее компания «Газпром-нефть» представила проект с 28-метровым зданием

В Петербурге построили очень красивый бизнес-центр. Вот как он выглядит
В Петербурге построили очень красивый бизнес-центр. Вот как он выглядит Бельгийский кирпич, чугунные панели в стилистике Луиса Салливена и голландское влияние
В Петербурге построили очень красивый бизнес-центр. Вот как он выглядит

В Петербурге построили очень красивый бизнес-центр. Вот как он выглядит
Бельгийский кирпич, чугунные панели в стилистике Луиса Салливена и голландское влияние

«Cимвол эпохи»: Петербуржцы — о возможном сносе СКК

«Cимвол эпохи»: Петербуржцы — о возможном сносе СКК Организаторы концертов Depeche Mode, специалисты по архитектуре и сотрудники СКК — о тревожной судьбе здания

«Cимвол эпохи»: Петербуржцы — о возможном сносе СКК

«Cимвол эпохи»: Петербуржцы — о возможном сносе СКК
Организаторы концертов Depeche Mode, специалисты по архитектуре и сотрудники СКК — о тревожной судьбе здания

«Воздух и открытое пространство»: Как изменилась Сенная площадь
«Воздух и открытое пространство»: Как изменилась Сенная площадь «Чрево Петербурга» без ларьков и павильонов, зато с плиткой и кадками
«Воздух и открытое пространство»: Как изменилась Сенная площадь

«Воздух и открытое пространство»: Как изменилась Сенная площадь
«Чрево Петербурга» без ларьков и павильонов, зато с плиткой и кадками

Сохранившиеся памятники конструктивизма в Петербурге и их проблемы

А также списки сохранившихся и утерянных памятников

Сохранившиеся памятники конструктивизма в Петербурге и их проблемы
А также списки сохранившихся и утерянных памятников

На Пироговской набережной процитировали «антисоветский» лозунг 1976 года

Автора оригинального лозунга посадили в колонию на шесть лет

На Пироговской набережной процитировали «антисоветский» лозунг 1976 года
Автора оригинального лозунга посадили в колонию на шесть лет