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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ждите, черти, русские идут!»
«Ждите, черти, русские идут!» Как российские чиновники пишут эстрадные и военные песни
«Ждите, черти, русские идут!»

«Ждите, черти, русские идут!»
Как российские чиновники пишут эстрадные и военные песни

В Москве закроют бюро канадского телеканала CBS
18 мая 2022

В Москве закроют бюро канадского телеканала CBS

Мария Захарова обвинила украинцев в том, что они не хотят делиться борщом
Кринж дня
8 апреля 2022

Мария Захарова обвинила украинцев в том, что они не хотят делиться борщом

18 марта 2022

Япония, Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против России

Мария Захарова — о том, почему МИД продолжает пользоваться Telegram  

Она не видит в этом никакого противоречия

Мария Захарова — о том, почему МИД продолжает пользоваться Telegram  

МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля

Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»

МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля

Мария Захарова поддержала пожаловавшихся на домогательства в Госдуме журналисток

Официальный представитель МИД рассказала о собственном опыте общения с депутатом Слуцким

Мария Захарова поддержала пожаловавшихся на домогательства в Госдуме журналисток

Сколько россиян выступают против избрания женщины президентом

Более половины россиян считают, что у мужчин больше шансов добиться продвижения по службе

Сколько россиян выступают против избрания женщины президентом

МИД перенесет сайты посольств и генконсульств России с зарубежных серверов

Теперь все сайты будут выполнены в едином стиле

МИД перенесет сайты посольств и генконсульств России с зарубежных серверов

Джон Керри — об актуальности русского языка

Бывший госсекретарь США посоветовал американским студентам учить русский язык

Джон Керри — об актуальности русского языка

«Медиазона» повторно подала иск к МИД России из-за отказа предоставить информацию

Ранее суд отказался принимать первый иск интернет-издания

«Медиазона» повторно подала иск к МИД России из-за отказа предоставить информацию

Сноудену продлили вид на жительство в России на два года

Это позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами

Сноудену продлили вид на жительство в России на два года

МИД России — о «рабской психологии» НАТО

Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена

МИД России — о «рабской психологии» НАТО

Пять российских вузов стали лидерами чемпионата мира по программированию

Всего в чемпионате участвовали 128 команд со всего мира

Пять российских вузов стали лидерами чемпионата мира по программированию

МИД России — о провале антироссийской пропаганды

В ведомстве считают, что попытки США навредить России обернулись потерей независимости Европы

МИД России — о провале антироссийской пропаганды