Мария Захарова — о том, почему МИД продолжает пользоваться Telegram
Она не видит в этом никакого противоречия
Мария Захарова — о том, почему МИД продолжает пользоваться Telegram
Она не видит в этом никакого противоречия
МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля
Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»
МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»
Мария Захарова поддержала пожаловавшихся на домогательства в Госдуме журналисток
Официальный представитель МИД рассказала о собственном опыте общения с депутатом Слуцким
Мария Захарова поддержала пожаловавшихся на домогательства в Госдуме журналисток Официальный представитель МИД рассказала о собственном опыте общения с депутатом Слуцким
Сколько россиян выступают против избрания женщины президентом
Более половины россиян считают, что у мужчин больше шансов добиться продвижения по службе
Сколько россиян выступают против избрания женщины президентом Более половины россиян считают, что у мужчин больше шансов добиться продвижения по службе
МИД перенесет сайты посольств и генконсульств России с зарубежных серверов
Теперь все сайты будут выполнены в едином стиле
МИД перенесет сайты посольств и генконсульств России с зарубежных серверов Теперь все сайты будут выполнены в едином стиле
Джон Керри — об актуальности русского языка
Бывший госсекретарь США посоветовал американским студентам учить русский язык
Джон Керри — об актуальности русского языка Бывший госсекретарь США посоветовал американским студентам учить русский язык
«Медиазона» повторно подала иск к МИД России из-за отказа предоставить информацию
Ранее суд отказался принимать первый иск интернет-издания
«Медиазона» повторно подала иск к МИД России из-за отказа предоставить информацию Ранее суд отказался принимать первый иск интернет-издания
Сноудену продлили вид на жительство в России на два года
Это позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами
Сноудену продлили вид на жительство в России на два года Это позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами
МИД России — о «рабской психологии» НАТО
Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена
МИД России — о «рабской психологии» НАТО Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена
Пять российских вузов стали лидерами чемпионата мира по программированию
Всего в чемпионате участвовали 128 команд со всего мира