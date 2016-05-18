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Мария Захарова — о том, почему МИД продолжает пользоваться Telegram  

Она не видит в этом никакого противоречия

Мария Захарова — о том, почему МИД продолжает пользоваться Telegram  
Она не видит в этом никакого противоречия

МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля

Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»

МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля
Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»

Мария Захарова поддержала пожаловавшихся на домогательства в Госдуме журналисток

Официальный представитель МИД рассказала о собственном опыте общения с депутатом Слуцким

Мария Захарова поддержала пожаловавшихся на домогательства в Госдуме журналисток
Официальный представитель МИД рассказала о собственном опыте общения с депутатом Слуцким

Сколько россиян выступают против избрания женщины президентом

Более половины россиян считают, что у мужчин больше шансов добиться продвижения по службе

Сколько россиян выступают против избрания женщины президентом
Более половины россиян считают, что у мужчин больше шансов добиться продвижения по службе

МИД перенесет сайты посольств и генконсульств России с зарубежных серверов

Теперь все сайты будут выполнены в едином стиле

МИД перенесет сайты посольств и генконсульств России с зарубежных серверов
Теперь все сайты будут выполнены в едином стиле

Джон Керри — об актуальности русского языка

Бывший госсекретарь США посоветовал американским студентам учить русский язык

Джон Керри — об актуальности русского языка
Бывший госсекретарь США посоветовал американским студентам учить русский язык

«Медиазона» повторно подала иск к МИД России из-за отказа предоставить информацию

Ранее суд отказался принимать первый иск интернет-издания

«Медиазона» повторно подала иск к МИД России из-за отказа предоставить информацию
Ранее суд отказался принимать первый иск интернет-издания

Сноудену продлили вид на жительство в России на два года

Это позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами

Сноудену продлили вид на жительство в России на два года
Это позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами

МИД России — о «рабской психологии» НАТО

Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена

МИД России — о «рабской психологии» НАТО
Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена

Пять российских вузов стали лидерами чемпионата мира по программированию

Всего в чемпионате участвовали 128 команд со всего мира

Пять российских вузов стали лидерами чемпионата мира по программированию
Всего в чемпионате участвовали 128 команд со всего мира

МИД России — о провале антироссийской пропаганды

В ведомстве считают, что попытки США навредить России обернулись потерей независимости Европы

МИД России — о провале антироссийской пропаганды
В ведомстве считают, что попытки США навредить России обернулись потерей независимости Европы