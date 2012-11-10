Новые знания
Как и где научиться фотографироватьКаждую неделю The Village выбирает одну интересную тему и предлагает книги, блоги и курсы, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно
Новые знания
Как и где научиться фотографировать Каждую неделю The Village выбирает одну интересную тему и предлагает книги, блоги и курсы, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно
Weekend
Выходные в городе: 7−9 декабряЯрмарки и вечеринки, новая выставка Айдан Салаховой, а также Die Antwoord, LMFAO и Пит Доэрти в Москве, плюс фестивали немецкого, британского и документального кино.
Weekend
Выходные в городе: 7−9 декабря Ярмарки и вечеринки, новая выставка Айдан Салаховой, а также Die Antwoord, LMFAO и Пит Доэрти в Москве, плюс фестивали немецкого, британского и документального кино.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Марка БоярскогоThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. Во втором выпуске — фотографии Марка Боярского.
Галереи