вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Как и где научиться фотографировать
Новые знания
Как и где научиться фотографироватьКаждую неделю The Village выбирает одну интересную тему и предлагает книги, блоги и курсы, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно
5
Как и где научиться фотографировать
Новые знания

Как и где научиться фотографировать Каждую неделю The Village выбирает одну интересную тему и предлагает книги, блоги и курсы, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно

Выходные в городе: 7−9 декабря
Weekend
Выходные в городе: 7−9 декабряЯрмарки и вечеринки, новая выставка Айдан Салаховой, а также Die Antwoord, LMFAO и Пит Доэрти в Москве, плюс фестивали немецкого, британского и документального кино.
13
Выходные в городе: 7−9 декабря
Weekend

Выходные в городе: 7−9 декабря Ярмарки и вечеринки, новая выставка Айдан Салаховой, а также Die Antwoord, LMFAO и Пит Доэрти в Москве, плюс фестивали немецкого, британского и документального кино.

Камера наблюдения: Москва глазами Марка Боярского
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Марка БоярскогоThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. Во втором выпуске — фотографии Марка Боярского.
11
Камера наблюдения: Москва глазами Марка Боярского
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Марка Боярского The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. Во втором выпуске — фотографии Марка Боярского.