Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Владельцы Funny Cabany и Be Funny открыли кафе Chicken Run
Основу меню составляют блюда из курицы