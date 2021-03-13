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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве пройдет спецпоказ фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь»
13 марта 2021

В Москве пройдет спецпоказ фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь»

В Музее Победы бесплатно покажут фильмы в память о Марлене Хуциеве

Показы пройдут с 21 по 27 марта

В Музее Победы бесплатно покажут фильмы в память о Марлене Хуциеве

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3 Василий Шукшин, Марлен Хуциев, Сергей Параджанов и Александр Сокуров, которых вы, возможно, не видели
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3
Василий Шукшин, Марлен Хуциев, Сергей Параджанов и Александр Сокуров, которых вы, возможно, не видели

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2 Последний фильм Михаила Ромма и первый — Андрея Кончаловского, Алиса Фрейндлих у Ростислава Горяева и Лев Толстой глазами Александра Кайдановского
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2
Последний фильм Михаила Ромма и первый — Андрея Кончаловского, Алиса Фрейндлих у Ростислава Горяева и Лев Толстой глазами Александра Кайдановского