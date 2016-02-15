Новости
В Музее Победы бесплатно покажут фильмы в память о Марлене Хуциеве
Показы пройдут с 21 по 27 марта
Новости
В Музее Победы бесплатно покажут фильмы в память о Марлене Хуциеве Показы пройдут с 21 по 27 марта
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Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3 Василий Шукшин, Марлен Хуциев, Сергей Параджанов и Александр Сокуров, которых вы, возможно, не видели
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Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3 Василий Шукшин, Марлен Хуциев, Сергей Параджанов и Александр Сокуров, которых вы, возможно, не видели
Смотрим дома
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2 Последний фильм Михаила Ромма и первый — Андрея Кончаловского, Алиса Фрейндлих у Ростислава Горяева и Лев Толстой глазами Александра Кайдановского
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