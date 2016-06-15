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В Калашном переулке закрылась закусочная Nomi

По словам одной из основательниц проекта, это «связано с помещением»

В Калашном переулке закрылась закусочная Nomi

Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке
Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке Окономияки, куриная кожа, удон и саке в новом японском месте
Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке

Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке
Окономияки, куриная кожа, удон и саке в новом японском месте

Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц

Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов