В Калашном переулке закрылась закусочная Nomi
По словам одной из основательниц проекта, это «связано с помещением»
Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке Окономияки, куриная кожа, удон и саке в новом японском месте
Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке Окономияки, куриная кожа, удон и саке в новом японском месте
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