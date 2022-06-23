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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Известия»: В России стали закрываться автошколы

«Известия»: В России стали закрываться автошколы

«Авто.ру»: В Россию начали в полтора раза чаще ввозить автомобили из-за рубежа

«Авто.ру»: В Россию начали в полтора раза чаще ввозить автомобили из-за рубежа

Поставки автомобилей из Китая в Россию через сухопутную границу увеличились почти на 150 %

Поставки автомобилей из Китая в Россию через сухопутную границу увеличились почти на 150 %

«Ъ»: Mercedes-Benz продает завод в Московской области

«Ъ»: Mercedes-Benz продает завод в Московской области

Autonews обнаружили более 30 тысяч машин в Подмосковье. Ранее автодилеры говорили о дефиците авто

Autonews обнаружили более 30 тысяч машин в Подмосковье. Ранее автодилеры говорили о дефиците авто

В Москве не будут регистрировать машины и выдавать права 26 июня
23 июня 2022

В Москве не будут регистрировать машины и выдавать права 26 июня

Разрешить тратить маткапитал на машины
Предложение дня
25 мая 2022

Разрешить тратить маткапитал на машины

Водителя, который ездил с гробом и украинским флагом, задержали
12 мая 2022

Водителя, который ездил с гробом и украинским флагом, задержали

Новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 %
4 апреля 2022

Новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 %

Michelin уйдет из России
обновлено28 июня 2022

Michelin уйдет из России

Осознанный опыт владения
Промо
Осознанный опыт владения О каких ценностях расскажет покупка электромобиля
Осознанный опыт владения
Промо

Осознанный опыт владения
О каких ценностях расскажет покупка электромобиля

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

6 марта 2021

В Москве на 15 % подорожает эвакуация неправильно припаркованных автомобилей

Ссылка дня
19 января 2021

Подкаст «Вы находитесь здесь» — о том, как человек учит машины творить, общаться и нервничать

«Сберавто» запустил сервис для онлайн-продажи автомобилей с пробегом
3 сентября 2020

«Сберавто» запустил сервис для онлайн-продажи автомобилей с пробегом

4 августа 2020

В России появились новые автомобильные номера

Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)

Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не пользоваться роскошными автомобилями

Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)

Ослабить норматив по снижению смертности в ДТП

Эксперты считают невыполнимым поручение Путина

Ослабить норматив по снижению смертности в ДТП

В чем причины пробок на дорогах, по мнению россиян

И как с ними справиться

В чем причины пробок на дорогах, по мнению россиян

Треть такси в Москве возит пассажиров нелегально

Лидер среди нарушителей — сервис «Максим»

Треть такси в Москве возит пассажиров нелегально

Подождать с заменой зимней резины на летнюю до апреля

Хотя тепло будет уже в марте

Подождать с заменой зимней резины на летнюю до апреля

Московский каршеринг стал крупнейшим в мире

Пользователям доступны 30 тысяч машин

Московский каршеринг стал крупнейшим в мире

В новом году в Москве подорожает эвакуация машин

Штрафстоянка тоже будет дороже

В новом году в Москве подорожает эвакуация машин

Opel вернулся в Россию спустя четыре года

Производство машин наладили в Калуге

Opel вернулся в Россию спустя четыре года

В России создадут приложение, которое предупредит пешеходов о приближающихся машинах

Целевая аудитория — люди со смартфонами и в наушниках

В России создадут приложение, которое предупредит пешеходов о приближающихся машинах

«Яндекс.Драйв» запустил поездки из Москвы в Петербург и Казань. Пока только на фургонах

За проезд по платным трассам платить отдельно не придется

«Яндекс.Драйв» запустил поездки из Москвы в Петербург и Казань. Пока только на фургонах

Запретить ездить на старых машинах

Потому что это вредит экологии и безопасности

Запретить ездить на старых машинах

Владельцы Mercedes и BMW чаще всего закрывают номера при парковке

Но это не помогает им избежать штрафа

Владельцы Mercedes и BMW чаще всего закрывают номера при парковке

На «Авто.ру» покажут историю обслуживания автомобилей

Первым партнером стал Nissan

На «Авто.ру» покажут историю обслуживания автомобилей

«Яндекс» научил «Алису» управлять умным домом

А осенью появится новая версия «Яндекс.Авто», интегрированная с системами автомобиля

«Яндекс» научил «Алису» управлять умным домом

Отказаться от машин из-за ограничений и международных визитов высшего уровня

На юго-востоке закрыты восемь станций метро

Отказаться от машин из-за ограничений и международных визитов высшего уровня

Новый кроссовер Tesla Model Y

Уже сейчас можно оформить предзаказ электрокара

Новый кроссовер Tesla Model Y

Сколько россияне тратят на бензин

По прогнозам экспертов, расходы на топливо будут только расти

Сколько россияне тратят на бензин

Tesla закроет все розничные магазины и снизит цены на электромобили

Компания решила сделать ставку на онлайн-продажи

Tesla закроет все розничные магазины и снизит цены на электромобили

BlaBlaCar введет идентификацию пользователей по паспортам

Вопрос о безопасности встал после убийства клиентки сервиса

BlaBlaCar введет идентификацию пользователей по паспортам

Anytime открыл сервис по долгосрочной аренде премиум-машин для всех пользователей

На срок от суток можно арендовать BMW i320, Audi TT и Mercedes G-class

Anytime открыл сервис по долгосрочной аренде премиум-машин для всех пользователей

Правительство хочет разрешить продажу «красивых» автономеров на интернет-аукционах

Минэкономразвития внесет проект в правительство в 2019 году

Правительство хочет разрешить продажу «красивых» автономеров на интернет-аукционах

В каких аэропортах выгоднее всего парковать автомобиль

На некоторых парковках цены сопоставимы со стоимостью авиабилетов

В каких аэропортах выгоднее всего парковать автомобиль

Московский каршеринг признали самым динамичным и перспективным

Аналитики прогнозируют рост спроса на услуги каршеринга и в других крупных городах России

Московский каршеринг признали самым динамичным и перспективным

Власти Москвы отказались от услуг частных эвакуаторов

Эвакуировать машины в столице будут 270 машин городской службы

Власти Москвы отказались от услуг частных эвакуаторов

В День Крещения Руси три московские улицы станут пешеходными

Движение ограничат на Манежной, Волхонке и Знаменке

В День Крещения Руси три московские улицы станут пешеходными

В центре Москвы на три дня ограничат движение из-за «ГУМ-Авторалли»

По столице в пятый раз проедут исторические автомобили советских марок

В центре Москвы на три дня ограничат движение из-за «ГУМ-Авторалли»

Сколько москвичей отказались от машины в пользу метро за последние семь лет

Данные метрополитен получил, исследуя пассажиропотоки новых станций подземки

Сколько москвичей отказались от машины в пользу метро за последние семь лет

Во флагманах «Мои документы» открылись отделения ГИБДД

Теперь в центрах можно зарегистрировать автомобиль

Во флагманах «Мои документы» открылись отделения ГИБДД

До конца года «Делимобиль» удвоит число машин на улицах Москвы

В автопарк каршеринга добавят 3 тысячи машин Volkswagen Polo

До конца года «Делимобиль» удвоит число машин на улицах Москвы

Москвичи стали чаще покупать новые автомобили

Наибольшим спросом пользуются Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Skoda Octavia

Москвичи стали чаще покупать новые автомобили

Рост рынка люксовых автомобилей в России достиг 18 %

Популярнее всего у россиян Mercedes-Benz Maybach S-Class

Рост рынка люксовых автомобилей в России достиг 18 %

В России появится сервис аренды автомобилей по подписке

Все машины застрахованы по ОСАГО и каско

В России появится сервис аренды автомобилей по подписке

АвтоВАЗ достиг рекордных показателей на российском рынке

Лидером продаж стала Lada Granta

АвтоВАЗ достиг рекордных показателей на российском рынке

В России ужесточат процедуру прохождения техосмотра

Штраф за вождение машины, не прошедшей техосмотр, составит 800 рублей

В России ужесточат процедуру прохождения техосмотра

На сайте мэрии появилась функция проверки сведений об автомобиле

Ранее такая возможность имелась на сервисе «Автокод»

На сайте мэрии появилась функция проверки сведений об автомобиле

МВД раскрыло схему мошенничества в московских автосалонах

Общий ущерб от действий нарушителей составил более 50 миллионов рублей

МВД раскрыло схему мошенничества в московских автосалонах

Приложение «Яндекс.Каршеринг» закрылось из-за непопулярности

Сервис проработал полгода

Приложение «Яндекс.Каршеринг» закрылось из-за непопулярности

Как повышение утилизационного сбора повлияет на цену машин
Как повышение утилизационного сбора повлияет на цену машин Что ждет покупателей и автопроизводителей
Как повышение утилизационного сбора повлияет на цену машин

Как повышение утилизационного сбора повлияет на цену машин
Что ждет покупателей и автопроизводителей

Власти Москвы хотят закрепить за электромобилями парковку у заправочных станций

Существует программа по развитию сети электрозаправок в Москве

Власти Москвы хотят закрепить за электромобилями парковку у заправочных станций

По развязке на трассе М-11 из аэропорта Шереметьево запустили движение

Открытие уменьшит транспортные нагрузки на федеральную автомобильную дорогу М-10 «Россия»

По развязке на трассе М-11 из аэропорта Шереметьево запустили движение

«Авто.ру» запустил сервис записи в автомастерские

В базе содержатся 65 тысяч автосервисов, включая мойки, шиномонтаж, тюнинг-ателье и тонировочные мастерские

«Авто.ру» запустил сервис записи в автомастерские

В Москве хотят запустить сервис карпулинга

Речь идет об online-сервисе для поиска попутчиков

В Москве хотят запустить сервис карпулинга

BMW, Mitsubishi и Suzuki повысили цены в России

За месяц изменились цена 18 автопроизводителей

BMW, Mitsubishi и Suzuki повысили цены в России

В Москве начали тестировать светофоры с датчиками движения

Результаты тестирования уже показали свою эффективность

В Москве начали тестировать светофоры с датчиками движения

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ