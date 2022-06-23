Autonews обнаружили более 30 тысяч машин в Подмосковье. Ранее автодилеры говорили о дефиците авто
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Подкаст «Вы находитесь здесь» — о том, как человек учит машины творить, общаться и нервничать
Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)
Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не пользоваться роскошными автомобилями
В России создадут приложение, которое предупредит пешеходов о приближающихся машинах
Целевая аудитория — люди со смартфонами и в наушниках
«Яндекс.Драйв» запустил поездки из Москвы в Петербург и Казань. Пока только на фургонах
За проезд по платным трассам платить отдельно не придется
Владельцы Mercedes и BMW чаще всего закрывают номера при парковке
Но это не помогает им избежать штрафа
«Яндекс» научил «Алису» управлять умным домом
А осенью появится новая версия «Яндекс.Авто», интегрированная с системами автомобиля
Отказаться от машин из-за ограничений и международных визитов высшего уровня
На юго-востоке закрыты восемь станций метро
Сколько россияне тратят на бензин
По прогнозам экспертов, расходы на топливо будут только расти
Tesla закроет все розничные магазины и снизит цены на электромобили
Компания решила сделать ставку на онлайн-продажи
BlaBlaCar введет идентификацию пользователей по паспортам
Вопрос о безопасности встал после убийства клиентки сервиса
Anytime открыл сервис по долгосрочной аренде премиум-машин для всех пользователей
На срок от суток можно арендовать BMW i320, Audi TT и Mercedes G-class
Правительство хочет разрешить продажу «красивых» автономеров на интернет-аукционах
Минэкономразвития внесет проект в правительство в 2019 году
В каких аэропортах выгоднее всего парковать автомобиль
На некоторых парковках цены сопоставимы со стоимостью авиабилетов
Московский каршеринг признали самым динамичным и перспективным
Аналитики прогнозируют рост спроса на услуги каршеринга и в других крупных городах России
Власти Москвы отказались от услуг частных эвакуаторов
Эвакуировать машины в столице будут 270 машин городской службы
В День Крещения Руси три московские улицы станут пешеходными
Движение ограничат на Манежной, Волхонке и Знаменке
В центре Москвы на три дня ограничат движение из-за «ГУМ-Авторалли»
По столице в пятый раз проедут исторические автомобили советских марок
Сколько москвичей отказались от машины в пользу метро за последние семь лет
Данные метрополитен получил, исследуя пассажиропотоки новых станций подземки
Во флагманах «Мои документы» открылись отделения ГИБДД
Теперь в центрах можно зарегистрировать автомобиль
До конца года «Делимобиль» удвоит число машин на улицах Москвы
В автопарк каршеринга добавят 3 тысячи машин Volkswagen Polo
Москвичи стали чаще покупать новые автомобили
Наибольшим спросом пользуются Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Skoda Octavia
Рост рынка люксовых автомобилей в России достиг 18 %
Популярнее всего у россиян Mercedes-Benz Maybach S-Class
В России появится сервис аренды автомобилей по подписке
Все машины застрахованы по ОСАГО и каско
В России ужесточат процедуру прохождения техосмотра
Штраф за вождение машины, не прошедшей техосмотр, составит 800 рублей
На сайте мэрии появилась функция проверки сведений об автомобиле
Ранее такая возможность имелась на сервисе «Автокод»
МВД раскрыло схему мошенничества в московских автосалонах
Общий ущерб от действий нарушителей составил более 50 миллионов рублей
Как повышение утилизационного сбора повлияет на цену машин Что ждет покупателей и автопроизводителей
Власти Москвы хотят закрепить за электромобилями парковку у заправочных станций
Существует программа по развитию сети электрозаправок в Москве
По развязке на трассе М-11 из аэропорта Шереметьево запустили движение
Открытие уменьшит транспортные нагрузки на федеральную автомобильную дорогу М-10 «Россия»
«Авто.ру» запустил сервис записи в автомастерские
В базе содержатся 65 тысяч автосервисов, включая мойки, шиномонтаж, тюнинг-ателье и тонировочные мастерские
В Москве хотят запустить сервис карпулинга
Речь идет об online-сервисе для поиска попутчиков
BMW, Mitsubishi и Suzuki повысили цены в России
За месяц изменились цена 18 автопроизводителей
В Москве начали тестировать светофоры с датчиками движения
Результаты тестирования уже показали свою эффективность