Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
В этом году у нас появилась новая рубрика «Машина недели». В ней мы рассказываем о необычных автомобилях горожан — восстановленных «Жигулях» сложной судьбы, классике автопрома и кабриолетах, которые просто невозможно не заметить на улицах. Сейчас из-за плохой погоды мы не можем снимать героев (а некоторые автомобили вообще отдыхают в теплых гаражах), но скоро рубрика вернется с новыми историями. А пока мы собрали тексты про машины, которые вышли у нас в прошлом году.
Этому «Кадиллаку» из 90-х не довелось покататься по легендарной американской трассе 66: прямо с завода он отправился в Россию. Зато автомобиль попал в руки ответственного владельца, потому и дожил до наших дней в отличном состоянии. Нынешний хозяин автомобиля Никита рассказал, как машина чувствует себя на московских улицах, снимается в клипах и развлекает друзей.Подробнее
Хозяйка необычного ретроавтомобиля Mazda Eunos Roadster — дизайнер, художница и автоэнтузиастка Елизавета. Она не только катается на родстере по Москве, но еще и рисует про свою машину комиксы, создает с ней эскизы для принтов на футболках и использует в качестве модели на мастер-классах. Девушка рассказала, как яркий автомобиль попал к ней со второй попытки и стал источником вдохновения.Подробнее
Самое безумное ралли проходит через 18 стран от Чехии до Монголии и приглашает к участию только старые или малолитражные автомобили. Победителем в нем считается не самый быстрый (это даже осуждается), а тот, кто по дороге попал в наибольшее число приключений. Соломон с друзьями проехали весь маршрут ралли на старой «двойке», чинили машину в степи, воровали подшипники, немного утопили свой транспорт в реке и чуть не потеряли багажник.Подробнее
Егор чинит свой «Москвич» 1956 года уже несколько лет — с трудом находит нужные детали, проводит часы в гараже и многое научился делать своими руками. Тем не менее автомобиль с трудом добрался до места съемки — по дороге он перегрелся и заглох. Мы поговорили с Егором о том, почему ремонт старого «Москвича» стал для него не просто хобби, но еще и способом пережить любой негатив в жизни.Подробнее
У Насти Dodge Challenger — та самая машина из «Форсажа», да еще и ярко-красного цвета. Ради нее пришлось отказаться от надежного и солидного BMW, а также возможности ремонтировать автомобиль в дилерском сервисном центре и пользоваться парктрониками. Мы узнали у хозяйки, не жалеет ли она о таком выборе.Подробнее
На восстановление Chevrolet Corvette 1973 года Георгий потратил девять лет и 9 миллионов рублей. Результат теперь можно оценить на улицах Москвы, а заодно и сфотографироваться у заметного автомобиля — хозяин не против.Подробнее
Фотографии: Вера Мишурина