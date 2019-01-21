Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)
Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не пользоваться роскошными автомобилями
Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено) Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не пользоваться роскошными автомобилями
Ослабить норматив по снижению смертности в ДТП Эксперты считают невыполнимым поручение Путина
В чем причины пробок на дорогах, по мнению россиян И как с ними справиться
Треть такси в Москве возит пассажиров нелегально Лидер среди нарушителей — сервис «Максим»
Подождать с заменой зимней резины на летнюю до апреля Хотя тепло будет уже в марте
Московский каршеринг стал крупнейшим в мире Пользователям доступны 30 тысяч машин
В новом году в Москве подорожает эвакуация машин Штрафстоянка тоже будет дороже
Opel вернулся в Россию спустя четыре года Производство машин наладили в Калуге
В России создадут приложение, которое предупредит пешеходов о приближающихся машинах
Целевая аудитория — люди со смартфонами и в наушниках
В России создадут приложение, которое предупредит пешеходов о приближающихся машинах Целевая аудитория — люди со смартфонами и в наушниках
«Яндекс.Драйв» запустил поездки из Москвы в Петербург и Казань. Пока только на фургонах
За проезд по платным трассам платить отдельно не придется
«Яндекс.Драйв» запустил поездки из Москвы в Петербург и Казань. Пока только на фургонах За проезд по платным трассам платить отдельно не придется
Запретить ездить на старых машинах Потому что это вредит экологии и безопасности
Владельцы Mercedes и BMW чаще всего закрывают номера при парковке
Но это не помогает им избежать штрафа
Владельцы Mercedes и BMW чаще всего закрывают номера при парковке Но это не помогает им избежать штрафа
На «Авто.ру» покажут историю обслуживания автомобилей Первым партнером стал Nissan
«Яндекс» научил «Алису» управлять умным домом
А осенью появится новая версия «Яндекс.Авто», интегрированная с системами автомобиля
«Яндекс» научил «Алису» управлять умным домом А осенью появится новая версия «Яндекс.Авто», интегрированная с системами автомобиля
Отказаться от машин из-за ограничений и международных визитов высшего уровня
На юго-востоке закрыты восемь станций метро
Отказаться от машин из-за ограничений и международных визитов высшего уровня
На юго-востоке закрыты восемь станций метро
Новый кроссовер Tesla Model Y Уже сейчас можно оформить предзаказ электрокара
Сколько россияне тратят на бензин
По прогнозам экспертов, расходы на топливо будут только расти
Сколько россияне тратят на бензин По прогнозам экспертов, расходы на топливо будут только расти
Tesla закроет все розничные магазины и снизит цены на электромобили
Компания решила сделать ставку на онлайн-продажи
Tesla закроет все розничные магазины и снизит цены на электромобили Компания решила сделать ставку на онлайн-продажи
BlaBlaCar введет идентификацию пользователей по паспортам
Вопрос о безопасности встал после убийства клиентки сервиса
BlaBlaCar введет идентификацию пользователей по паспортам Вопрос о безопасности встал после убийства клиентки сервиса
Anytime открыл сервис по долгосрочной аренде премиум-машин для всех пользователей
На срок от суток можно арендовать BMW i320, Audi TT и Mercedes G-class