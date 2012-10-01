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Как благоустроят набережную от Филевского парка до Дорогомилова
На маршруте появятся вело- и беговые дорожки
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Как благоустроят набережную от Филевского парка до Дорогомилова На маршруте появятся вело- и беговые дорожки
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В «Мастерской Петра Фоменко» покажут черно-белую комедию
Спектакль называется «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных»
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В «Мастерской Петра Фоменко» покажут черно-белую комедию Спектакль называется «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных»
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«Яндекс.Афиша» открыла прямые онлайн-продажи билетов в театр
Первый договор о сотрудничестве сервис подписал с Мастерской Петра Фоменко
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«Яндекс.Афиша» открыла прямые онлайн-продажи билетов в театр Первый договор о сотрудничестве сервис подписал с Мастерской Петра Фоменко
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Московские театры проведут баттлы актерского мастерства
В соревнованиях примут участие четыре столичных театра
Новости
Московские театры проведут баттлы актерского мастерства В соревнованиях примут участие четыре столичных театра
Простые числа
Самый дешевый и дорогой билет в театрВ какой театр можно сходить за 100 рублей и сколько нужно отдать за билет в Большой
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Самый дешевый и дорогой билет в театр В какой театр можно сходить за 100 рублей и сколько нужно отдать за билет в Большой
Спецпроекты
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистовВся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах
Спецпроекты
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов Вся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах
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Театральный режиссёр Павел Артемьев — о том, на какой спектакль вести маму, бабушку, девушкуThe Village выясняет, какие спектакли в московских театрах подойдут для первого свидания, для родительского вечера и куда не стыдно сводить свою бабушку
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Театральный режиссёр Павел Артемьев — о том, на какой спектакль вести маму, бабушку, девушку The Village выясняет, какие спектакли в московских театрах подойдут для первого свидания, для родительского вечера и куда не стыдно сводить свою бабушку
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События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design SessionДайджест городских событий этой недели: выставка «100 лет Токио», вечеринка Selector Live и ещё несколько событий из календаря The Village.
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События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design Session Дайджест городских событий этой недели: выставка «100 лет Токио», вечеринка Selector Live и ещё несколько событий из календаря The Village.
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