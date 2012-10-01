вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Как благоустроят набережную от Филевского парка до Дорогомилова

На маршруте появятся вело- и беговые дорожки

0
Новости

Как благоустроят набережную от Филевского парка до Дорогомилова На маршруте появятся вело- и беговые дорожки

Новости

В «Мастерской Петра Фоменко» покажут черно-белую комедию

Спектакль называется «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных»

0
Новости

В «Мастерской Петра Фоменко» покажут черно-белую комедию Спектакль называется «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных»

Новости

«Яндекс.Афиша» открыла прямые онлайн-продажи билетов в театр

Первый договор о сотрудничестве сервис подписал с Мастерской Петра Фоменко

0
Новости

«Яндекс.Афиша» открыла прямые онлайн-продажи билетов в театр Первый договор о сотрудничестве сервис подписал с Мастерской Петра Фоменко

Новости

Московские театры проведут баттлы актерского мастерства

В соревнованиях примут участие четыре столичных театра

1
Новости

Московские театры проведут баттлы актерского мастерства В соревнованиях примут участие четыре столичных театра

Самый дешевый и дорогой билет в театр
Простые числа
Самый дешевый и дорогой билет в театрВ какой театр можно сходить за 100 рублей и сколько нужно отдать за билет в Большой
24
Самый дешевый и дорогой билет в театр
Простые числа

Самый дешевый и дорогой билет в театр В какой театр можно сходить за 100 рублей и сколько нужно отдать за билет в Большой

Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов
Спецпроекты
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистовВся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах
2
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов
Спецпроекты

Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов Вся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах

Театральный режиссёр Павел Артемьев — о том, на какой спектакль вести маму, бабушку, девушку
Что нового
Театральный режиссёр Павел Артемьев — о том, на какой спектакль вести маму, бабушку, девушкуThe Village выясняет, какие спектакли в московских театрах подойдут для первого свидания, для родительского вечера и куда не стыдно сводить свою бабушку
15
Театральный режиссёр Павел Артемьев — о том, на какой спектакль вести маму, бабушку, девушку
Что нового

Театральный режиссёр Павел Артемьев — о том, на какой спектакль вести маму, бабушку, девушку The Village выясняет, какие спектакли в московских театрах подойдут для первого свидания, для родительского вечера и куда не стыдно сводить свою бабушку

События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design Session
События недели
События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design SessionДайджест городских событий этой недели: выставка «100 лет Токио», вечеринка Selector Live и ещё несколько событий из календаря The Village.
0
События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design Session
События недели

События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design Session Дайджест городских событий этой недели: выставка «100 лет Токио», вечеринка Selector Live и ещё несколько событий из календаря The Village.

Планы на осень: 21 спектакль
Weekend
Планы на осень: 21 спектакльВажные фестивали, звёзды со всего мира, «Мастерская Фоменко» без Фоменко и многое другое в нашем отборе театральных событий нового сезона.
5
Планы на осень: 21 спектакль
Weekend

Планы на осень: 21 спектакль Важные фестивали, звёзды со всего мира, «Мастерская Фоменко» без Фоменко и многое другое в нашем отборе театральных событий нового сезона.