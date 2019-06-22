В «Мастерской Петра Фоменко» 24 июня состоится премьера комедии «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных».

Авторы спектакля — режиссер Олег Глушков и художники Вадим Воля и Ольга-Мария Тумакова — использовали для постановки эстетику черно-белого кино и винтажных комиксов, поэтому весь грим в спектакле монохромный. Для спектакля с элементами мюзикла подготовили много спецэффектов и трюков, отметили в театре.

Актеры на сцене будут говорить о вечных ценностях. За основу авторы взяли образы из детективов Альфреда Хичкока, произведений Тима Бертона, а также хресмоматийных персонажей — Белоснежки или Ромео и Джульетты.