Московское метро призывает плевать в урны

Пассажирам московского метро напомнят о необходимости соблюдать правила вежливости и «не плевать на пол». Такие радио-объявления будут звучать во время спуска или подъема по эскалатору. Об этом 27 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудницу компании «Риома», которая занимается радиотрансляцией в столичной подземке.