Самые интересные дачи писателей под Москвой Творческие места, которые стоит посетить этим летом
Самые интересные дачи писателей под Москвой Творческие места, которые стоит посетить этим летом
Осенью на Красной Пресне появится музейный кластер Владимира Маяковского
Кроме того, откроется еще одна мемориальная квартира, где жили мама и сестра поэта
Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустяThe Village поговорил с нынешними обитателями квартир, в которых успели пожить Маяковский, Хармс, Чуковский, Ахматова и Мандельштам
Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустя The Village поговорил с нынешними обитателями квартир, в которых успели пожить Маяковский, Хармс, Чуковский, Ахматова и Мандельштам
В Москве появились «литературные» троллейбусы со стихами Есенина и Маяковского
Троллейбусы курсируют по маршруту «Б» на Садовом кольце
Окончание «Фотобиеннале» в МАММ, дни Франции в «Цветном», Гринуэй в «Манеже» и ещё 17 событий Немецкий пасхальный фестиваль, открытие цокольного этажа в баре Hub, дюжина лекций про город и архитектуру и интенсив по русскому языку для взрослых среди заметных событий 18−20 апреля
Окончание «Фотобиеннале» в МАММ, дни Франции в «Цветном», Гринуэй в «Манеже» и ещё 17 событий Немецкий пасхальный фестиваль, открытие цокольного этажа в баре Hub, дюжина лекций про город и архитектуру и интенсив по русскому языку для взрослых среди заметных событий 18−20 апреля
Планы на выходные: 27−29 декабря Самая масштабная новогодняя ярмарка в городе, распродажи в «Цветном» и Mood Swing's, гастроли The Burger Brothers, возвращение Музея Маяковского и бесплатное кино среди событий выходных.
Планы на выходные: 27−29 декабря Самая масштабная новогодняя ярмарка в городе, распродажи в «Цветном» и Mood Swing's, гастроли The Burger Brothers, возвращение Музея Маяковского и бесплатное кино среди событий выходных.
События недели: «Ночь искусств», These New Puritans и «Фабрика мультфильмов» Концерты Offspring и Милен Фармер, пешеходная зона от «Новокузнецкой» до Болотной, Ман Рэй в Пушкинском и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: «Ночь искусств», These New Puritans и «Фабрика мультфильмов» Концерты Offspring и Милен Фармер, пешеходная зона от «Новокузнецкой» до Болотной, Ман Рэй в Пушкинском и ещё несколько событий из календаря The Village.
Планы на выходные: 23−25 августа Карнавал в парке Горького, ночь «Во все тяжкие» в летнем «Пионере», фестиваль джаза в саду «Эрмитаж», живопись великих русских художников и рисунки поэтов в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 23−25 августа Карнавал в парке Горького, ночь «Во все тяжкие» в летнем «Пионере», фестиваль джаза в саду «Эрмитаж», живопись великих русских художников и рисунки поэтов в числе приметных событий выходных.
События недели: Карнавал в парке Горького, Врубель и Петров-Водкин, котики на ВВЦ Дайджест городских событий этой недели: рисунки Бродского и Маяковского, дворовый ужин Stay Hungry Garage, концерт Джейсона Мраза и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Карнавал в парке Горького, Врубель и Петров-Водкин, котики на ВВЦ Дайджест городских событий этой недели: рисунки Бродского и Маяковского, дворовый ужин Stay Hungry Garage, концерт Джейсона Мраза и ещё несколько событий из календаря The Village.
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666» рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666» рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.
Московское метро призывает плевать в урны Пассажирам московского метро напомнят о необходимости соблюдать правила вежливости и «не плевать на пол». Такие радио-объявления будут звучать во время спуска или подъема по эскалатору. Об этом 27 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудницу компании «Риома», которая занимается радиотрансляцией в столичной подземке.