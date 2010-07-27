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Осенью на Красной Пресне появится музейный кластер Владимира Маяковского

Кроме того, откроется еще одна мемориальная квартира, где жили мама и сестра поэта

Осенью на Красной Пресне появится музейный кластер Владимира Маяковского
Кроме того, откроется еще одна мемориальная квартира, где жили мама и сестра поэта

В Москве пройдет выставка о Маяковском в формате микроблога

Она посвящена 125-летию поэта

В Москве пройдет выставка о Маяковском в формате микроблога
Она посвящена 125-летию поэта

Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустя

Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустяThe Village поговорил с нынешними обитателями квартир, в которых успели пожить Маяковский, Хармс, Чуковский, Ахматова и Мандельштам

Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустя

Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустя
The Village поговорил с нынешними обитателями квартир, в которых успели пожить Маяковский, Хармс, Чуковский, Ахматова и Мандельштам

В Москве появились «литературные» троллейбусы со стихами Есенина и Маяковского

Троллейбусы курсируют по маршруту «Б» на Садовом кольце

В Москве появились «литературные» троллейбусы со стихами Есенина и Маяковского
Троллейбусы курсируют по маршруту «Б» на Садовом кольце

Окончание «Фотобиеннале» в МАММ, дни Франции в «Цветном», Гринуэй в «Манеже» и ещё 17 событий
Окончание «Фотобиеннале» в МАММ, дни Франции в «Цветном», Гринуэй в «Манеже» и ещё 17 событий Немецкий пасхальный фестиваль, открытие цокольного этажа в баре Hub, дюжина лекций про город и архитектуру и интенсив по русскому языку для взрослых среди заметных событий 18−20 апреля
Окончание «Фотобиеннале» в МАММ, дни Франции в «Цветном», Гринуэй в «Манеже» и ещё 17 событий

Окончание «Фотобиеннале» в МАММ, дни Франции в «Цветном», Гринуэй в «Манеже» и ещё 17 событий
Немецкий пасхальный фестиваль, открытие цокольного этажа в баре Hub, дюжина лекций про город и архитектуру и интенсив по русскому языку для взрослых среди заметных событий 18−20 апреля

Планы на выходные: 27−29 декабря
Планы на выходные: 27−29 декабря Самая масштабная новогодняя ярмарка в городе, распродажи в «Цветном» и Mood Swing's, гастроли The Burger Brothers, возвращение Музея Маяковского и бесплатное кино среди событий выходных.
Планы на выходные: 27−29 декабря

Планы на выходные: 27−29 декабря
Самая масштабная новогодняя ярмарка в городе, распродажи в «Цветном» и Mood Swing's, гастроли The Burger Brothers, возвращение Музея Маяковского и бесплатное кино среди событий выходных.

События недели: «Ночь искусств», These New Puritans и «Фабрика мультфильмов»
События недели: «Ночь искусств», These New Puritans и «Фабрика мультфильмов» Концерты Offspring и Милен Фармер, пешеходная зона от «Новокузнецкой» до Болотной, Ман Рэй в Пушкинском и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: «Ночь искусств», These New Puritans и «Фабрика мультфильмов»

События недели: «Ночь искусств», These New Puritans и «Фабрика мультфильмов»
Концерты Offspring и Милен Фармер, пешеходная зона от «Новокузнецкой» до Болотной, Ман Рэй в Пушкинском и ещё несколько событий из календаря The Village.

Планы на выходные: 23−25 августа
Планы на выходные: 23−25 августа Карнавал в парке Горького, ночь «Во все тяжкие» в летнем «Пионере», фестиваль джаза в саду «Эрмитаж», живопись великих русских художников и рисунки поэтов в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 23−25 августа

Планы на выходные: 23−25 августа
Карнавал в парке Горького, ночь «Во все тяжкие» в летнем «Пионере», фестиваль джаза в саду «Эрмитаж», живопись великих русских художников и рисунки поэтов в числе приметных событий выходных.

События недели: Карнавал в парке Горького, Врубель и Петров-Водкин, котики на ВВЦ
События недели: Карнавал в парке Горького, Врубель и Петров-Водкин, котики на ВВЦ Дайджест городских событий этой недели: рисунки Бродского и Маяковского, дворовый ужин Stay Hungry Garage, концерт Джейсона Мраза и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Карнавал в парке Горького, Врубель и Петров-Водкин, котики на ВВЦ

События недели: Карнавал в парке Горького, Врубель и Петров-Водкин, котики на ВВЦ
Дайджест городских событий этой недели: рисунки Бродского и Маяковского, дворовый ужин Stay Hungry Garage, концерт Джейсона Мраза и ещё несколько событий из календаря The Village.

Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666»&nbsp; рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции

Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции
Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666»&nbsp; рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.

Московское метро призывает плевать в урны
Московское метро призывает плевать в урны Пассажирам московского метро напомнят о необходимости соблюдать правила вежливости и «не плевать на пол». Такие радио-объявления будут звучать во время спуска или подъема по эскалатору. Об этом 27 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудницу компании «Риома», которая занимается радиотрансляцией в столичной подземке.
Московское метро призывает плевать в урны

Московское метро призывает плевать в урны
Пассажирам московского метро напомнят о необходимости соблюдать правила вежливости и «не плевать на пол». Такие радио-объявления будут звучать во время спуска или подъема по эскалатору. Об этом 27 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудницу компании «Риома», которая занимается радиотрансляцией в столичной подземке.