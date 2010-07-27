Осенью на Красной Пресне появится музейный кластер Владимира Маяковского
Кроме того, откроется еще одна мемориальная квартира, где жили мама и сестра поэта
Осенью на Красной Пресне появится музейный кластер Владимира Маяковского Кроме того, откроется еще одна мемориальная квартира, где жили мама и сестра поэта
Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустяThe Village поговорил с нынешними обитателями квартир, в которых успели пожить Маяковский, Хармс, Чуковский, Ахматова и Мандельштам
Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустя The Village поговорил с нынешними обитателями квартир, в которых успели пожить Маяковский, Хармс, Чуковский, Ахматова и Мандельштам
В Москве появились «литературные» троллейбусы со стихами Есенина и Маяковского
Троллейбусы курсируют по маршруту «Б» на Садовом кольце
В Москве появились «литературные» троллейбусы со стихами Есенина и Маяковского Троллейбусы курсируют по маршруту «Б» на Садовом кольце
Окончание «Фотобиеннале» в МАММ, дни Франции в «Цветном», Гринуэй в «Манеже» и ещё 17 событий Немецкий пасхальный фестиваль, открытие цокольного этажа в баре Hub, дюжина лекций про город и архитектуру и интенсив по русскому языку для взрослых среди заметных событий 18−20 апреля
Окончание «Фотобиеннале» в МАММ, дни Франции в «Цветном», Гринуэй в «Манеже» и ещё 17 событий Немецкий пасхальный фестиваль, открытие цокольного этажа в баре Hub, дюжина лекций про город и архитектуру и интенсив по русскому языку для взрослых среди заметных событий 18−20 апреля
Планы на выходные: 27−29 декабря Самая масштабная новогодняя ярмарка в городе, распродажи в «Цветном» и Mood Swing's, гастроли The Burger Brothers, возвращение Музея Маяковского и бесплатное кино среди событий выходных.
Планы на выходные: 27−29 декабря Самая масштабная новогодняя ярмарка в городе, распродажи в «Цветном» и Mood Swing's, гастроли The Burger Brothers, возвращение Музея Маяковского и бесплатное кино среди событий выходных.
События недели: «Ночь искусств», These New Puritans и «Фабрика мультфильмов» Концерты Offspring и Милен Фармер, пешеходная зона от «Новокузнецкой» до Болотной, Ман Рэй в Пушкинском и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: «Ночь искусств», These New Puritans и «Фабрика мультфильмов» Концерты Offspring и Милен Фармер, пешеходная зона от «Новокузнецкой» до Болотной, Ман Рэй в Пушкинском и ещё несколько событий из календаря The Village.
Планы на выходные: 23−25 августа Карнавал в парке Горького, ночь «Во все тяжкие» в летнем «Пионере», фестиваль джаза в саду «Эрмитаж», живопись великих русских художников и рисунки поэтов в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 23−25 августа Карнавал в парке Горького, ночь «Во все тяжкие» в летнем «Пионере», фестиваль джаза в саду «Эрмитаж», живопись великих русских художников и рисунки поэтов в числе приметных событий выходных.
События недели: Карнавал в парке Горького, Врубель и Петров-Водкин, котики на ВВЦ Дайджест городских событий этой недели: рисунки Бродского и Маяковского, дворовый ужин Stay Hungry Garage, концерт Джейсона Мраза и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Карнавал в парке Горького, Врубель и Петров-Водкин, котики на ВВЦ Дайджест городских событий этой недели: рисунки Бродского и Маяковского, дворовый ужин Stay Hungry Garage, концерт Джейсона Мраза и ещё несколько событий из календаря The Village.
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666» рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666» рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.
Московское метро призывает плевать в урны Пассажирам московского метро напомнят о необходимости соблюдать правила вежливости и «не плевать на пол». Такие радио-объявления будут звучать во время спуска или подъема по эскалатору. Об этом 27 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудницу компании «Риома», которая занимается радиотрансляцией в столичной подземке.