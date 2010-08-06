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«Макдоналдс» откроет в России обучающий центр Hamburger University

Отделения центра также есть в Токио, Лондоне, Сиднее, Иллинойсе, Мюнхене, Сан-Паулу и Шанхае

«Макдоналдс» откроет в России обучающий центр Hamburger University
Отделения центра также есть в Токио, Лондоне, Сиднее, Иллинойсе, Мюнхене, Сан-Паулу и Шанхае

McDonald’s подал заявки на регистрацию товарных знаков «МакДоставка» и McDelivery

Компания также работает над созданием в России сервиса заказа еды через интернет

McDonald’s подал заявки на регистрацию товарных знаков «МакДоставка» и McDelivery
Компания также работает над созданием в России сервиса заказа еды через интернет

В аудиозаписях «ВКонтакте» появилась реклама McDonald's и adidas

Запрос на запуск рекламы после трека запускается только после десяти секунд прослушивания трека

В аудиозаписях «ВКонтакте» появилась реклама McDonald's и adidas
Запрос на запуск рекламы после трека запускается только после десяти секунд прослушивания трека

Протоиерей Всеволод Чаплин — о греховности фастфуда

Чаплин признал, что иногда вынужден питаться фастфудом, но берёт постные блюда

Протоиерей Всеволод Чаплин — о греховности фастфуда
Чаплин признал, что иногда вынужден питаться фастфудом, но берёт постные блюда

За пролитый на ребёнка кофе с «Макдоналдса» взыскали 320 тысяч рублей

Согласно заявлению, пострадавшая девочка получила ожоги шеи и туловища первой степени

За пролитый на ребёнка кофе с «Макдоналдса» взыскали 320 тысяч рублей
Согласно заявлению, пострадавшая девочка получила ожоги шеи и туловища первой степени

Москвич требует 7 миллионов рублей с «Макдоналдса» за пролитый на его дочь кофе

Cогласно исковому заявлению, пострадавшая девочка получила ожоги шеи и туловища первой степени

Москвич требует 7 миллионов рублей с «Макдоналдса» за пролитый на его дочь кофе
Cогласно исковому заявлению, пострадавшая девочка получила ожоги шеи и туловища первой степени

«Макдоналдс» ввёл идентификацию пользователей Wi-Fi во всех своих российских ресторанах

Идентификация осуществляется по номеру телефона и только один раз

«Макдоналдс» ввёл идентификацию пользователей Wi-Fi во всех своих российских ресторанах
Идентификация осуществляется по номеру телефона и только один раз

Москвич требует от «Макдоналдса» 100 тысяч рублей за повреждённый палец

Мужчина повредил палец, когда пытался подвинуть стул в одном из ресторанов сети

Москвич требует от «Макдоналдса» 100 тысяч рублей за повреждённый палец
Мужчина повредил палец, когда пытался подвинуть стул в одном из ресторанов сети

Самые успешные бренды 2014 года

Компания Interbrand опубликовала ежегодный рейтинг самых успешных брендов

Самые успешные бренды 2014 года
Компания Interbrand опубликовала ежегодный рейтинг самых успешных брендов

«Белая дача» не сможет производить картофель фри для «Макдоналдса» из-за санкций ЕС

Европейскому банку реконструкции и развития запрещено поддерживать российские проекты

«Белая дача» не сможет производить картофель фри для «Макдоналдса» из-за санкций ЕС
Европейскому банку реконструкции и развития запрещено поддерживать российские проекты

Роспотребнадзор не требует запретить бургеры из McDonald’s

Представители ведомства уточнили свои претензии к сети

Роспотребнадзор не требует запретить бургеры из McDonald’s
Представители ведомства уточнили свои претензии к сети

Роспотребнадзор потребовал запретить бургеры из McDonald’s

Также под судебные санкции могут попасть молочные коктейли и мороженое с ягодными наполнителями

Роспотребнадзор потребовал запретить бургеры из McDonald’s
Также под судебные санкции могут попасть молочные коктейли и мороженое с ягодными наполнителями

Как всё устроено: Работник McDonald’s
Как всё устроено: Работник McDonald’s Бывшая сотрудница одного из ресторанов McDonald's анонимно рассказала The Village о тяжелой работе, краже огурцов и лайфхаках, которыми стоит пользоваться каждому посетителю.
Как всё устроено: Работник McDonald’s

Как всё устроено: Работник McDonald’s
Бывшая сотрудница одного из ресторанов McDonald's анонимно рассказала The Village о тяжелой работе, краже огурцов и лайфхаках, которыми стоит пользоваться каждому посетителю.

Prada выселила McDonald's из центра Милана

Prada выселила McDonald's из центра Милана

Prada выселила McDonald's из центра Милана
Prada выселила McDonald's из центра Милана

Тенденция: Американская кухня
Тенденция: Американская кухня The Village сделал подборку всех мест с американской кухней, открывшихся в Москве в последнее время
Тенденция: Американская кухня

Тенденция: Американская кухня
The Village сделал подборку всех мест с американской кухней, открывшихся в Москве в последнее время

Wendy's откроет закусочные в России
Wendy's откроет закусочные в России Компания Wendy's, третья в мире по размеру сеть закусочных, запускает бизнес в России. Открытие первых ресторанов Wendy's в России запланировано на первый квартал 2011 года. Переговоры о покупке франшизы с американцами ведет российская группа "Фуд сервис капитал", 5 августа пишет газета "Ведомости".
Wendy's откроет закусочные в России

Wendy's откроет закусочные в России
Компания Wendy's, третья в мире по размеру сеть закусочных, запускает бизнес в России. Открытие первых ресторанов Wendy's в России запланировано на первый квартал 2011 года. Переговоры о покупке франшизы с американцами ведет российская группа "Фуд сервис капитал", 5 августа пишет газета "Ведомости".