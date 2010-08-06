«Макдоналдс» откроет в России обучающий центр Hamburger University
Отделения центра также есть в Токио, Лондоне, Сиднее, Иллинойсе, Мюнхене, Сан-Паулу и Шанхае
«Макдоналдс» откроет в России обучающий центр Hamburger University Отделения центра также есть в Токио, Лондоне, Сиднее, Иллинойсе, Мюнхене, Сан-Паулу и Шанхае
McDonald’s подал заявки на регистрацию товарных знаков «МакДоставка» и McDelivery
Компания также работает над созданием в России сервиса заказа еды через интернет
McDonald’s подал заявки на регистрацию товарных знаков «МакДоставка» и McDelivery Компания также работает над созданием в России сервиса заказа еды через интернет
В аудиозаписях «ВКонтакте» появилась реклама McDonald's и adidas
Запрос на запуск рекламы после трека запускается только после десяти секунд прослушивания трека
В аудиозаписях «ВКонтакте» появилась реклама McDonald's и adidas Запрос на запуск рекламы после трека запускается только после десяти секунд прослушивания трека
Протоиерей Всеволод Чаплин — о греховности фастфуда
Чаплин признал, что иногда вынужден питаться фастфудом, но берёт постные блюда
Протоиерей Всеволод Чаплин — о греховности фастфуда Чаплин признал, что иногда вынужден питаться фастфудом, но берёт постные блюда
За пролитый на ребёнка кофе с «Макдоналдса» взыскали 320 тысяч рублей
Согласно заявлению, пострадавшая девочка получила ожоги шеи и туловища первой степени
За пролитый на ребёнка кофе с «Макдоналдса» взыскали 320 тысяч рублей Согласно заявлению, пострадавшая девочка получила ожоги шеи и туловища первой степени
Москвич требует 7 миллионов рублей с «Макдоналдса» за пролитый на его дочь кофе
Cогласно исковому заявлению, пострадавшая девочка получила ожоги шеи и туловища первой степени
Москвич требует 7 миллионов рублей с «Макдоналдса» за пролитый на его дочь кофе Cогласно исковому заявлению, пострадавшая девочка получила ожоги шеи и туловища первой степени
«Макдоналдс» ввёл идентификацию пользователей Wi-Fi во всех своих российских ресторанах
Идентификация осуществляется по номеру телефона и только один раз
«Макдоналдс» ввёл идентификацию пользователей Wi-Fi во всех своих российских ресторанах
Идентификация осуществляется по номеру телефона и только один раз
Москвич требует от «Макдоналдса» 100 тысяч рублей за повреждённый палец
Мужчина повредил палец, когда пытался подвинуть стул в одном из ресторанов сети
Москвич требует от «Макдоналдса» 100 тысяч рублей за повреждённый палец Мужчина повредил палец, когда пытался подвинуть стул в одном из ресторанов сети
Самые успешные бренды 2014 года
Компания Interbrand опубликовала ежегодный рейтинг самых успешных брендов
Самые успешные бренды 2014 года Компания Interbrand опубликовала ежегодный рейтинг самых успешных брендов
«Белая дача» не сможет производить картофель фри для «Макдоналдса» из-за санкций ЕС
Европейскому банку реконструкции и развития запрещено поддерживать российские проекты
«Белая дача» не сможет производить картофель фри для «Макдоналдса» из-за санкций ЕС Европейскому банку реконструкции и развития запрещено поддерживать российские проекты
Роспотребнадзор не требует запретить бургеры из McDonald’s
Представители ведомства уточнили свои претензии к сети
Роспотребнадзор не требует запретить бургеры из McDonald’s Представители ведомства уточнили свои претензии к сети
Роспотребнадзор потребовал запретить бургеры из McDonald’s
Также под судебные санкции могут попасть молочные коктейли и мороженое с ягодными наполнителями