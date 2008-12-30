А на крышах Нью-Йорка В Москве мы бы скорее всего никогда не смогли такого увидеть , зато это возможно в Нью-Йорке. Любой город представляет собой сложный организм - полиструктурный и многоуровневый. О том, что происходит на верхнем уровне престижной части Нью-Йорка, можно узнать из небольшого фотообзора, размещённого на фликре пользователем Jwilly.