Современное искусство на строительных заборах Рисунки появились в будущих районных центрах
Как девелоперы собираются превратить советские кинотеатры в районные центры «Cofix», кино и локальный фастфуд: Что появится на месте 39 старых муниципальных кинотеатров Москвы
Как девелоперы собираются превратить советские кинотеатры в районные центры «Cofix», кино и локальный фастфуд: Что появится на месте 39 старых муниципальных кинотеатров Москвы
Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности The Village поговорил с людьми, которые отказались от привычной работы и начали всё с нуля
Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности The Village поговорил с людьми, которые отказались от привычной работы и начали всё с нуля
«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой The Village запускает новую рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В первом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о премьере этой недели — фильме Джона Фавро «Повар на колёсах»
«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой The Village запускает новую рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В первом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о премьере этой недели — фильме Джона Фавро «Повар на колёсах»
Города-спутники: «Мечта» в Подмосковье The Village начинает серию материалов о современных городах-спутниках вокруг Москвы. В первом выпуске — жилой комплекс городского типа «Мечта»
Города-спутники: «Мечта» в Подмосковье The Village начинает серию материалов о современных городах-спутниках вокруг Москвы. В первом выпуске — жилой комплекс городского типа «Мечта»
А на крышах Нью-Йорка В Москве мы бы скорее всего никогда не смогли такого увидеть , зато это возможно в Нью-Йорке. Любой город представляет собой сложный организм - полиструктурный и многоуровневый. О том, что происходит на верхнем уровне престижной части Нью-Йорка, можно узнать из небольшого фотообзора, размещённого на фликре пользователем Jwilly.