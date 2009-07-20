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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Можно ли разводить пчел в квартире? А скорпионов?
Можно ли разводить пчел в квартире? А скорпионов? Появился стартап, который предлагает собирать мед в квартире или офисе, разводя пчел в домашних ульях
Можно ли разводить пчел в квартире? А скорпионов?

Можно ли разводить пчел в квартире? А скорпионов?
Появился стартап, который предлагает собирать мед в квартире или офисе, разводя пчел в домашних ульях

На ВДНХ открылся интерактивный музей пчеловодства

В кафе и фирменном магазине музея представлено более 100 видов меда

На ВДНХ открылся интерактивный музей пчеловодства

Роскачество раскритиковало изготавливаемый в России мед

Почти половина образцов, взятых для исследования, либо содержала антибиотик, либо являлась фальсификатом

Роскачество раскритиковало изготавливаемый в России мед

На ВДНХ пройдет фестиваль сыра

На мероприятии представят редкие кабардинские и адыгейские сыры, качотту с трюфелем и валансе

На ВДНХ пройдет фестиваль сыра

Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная
Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная На этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды
Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная

Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная
На этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды

Как сделать мёд модным продуктом
Как сделать мёд модным продуктом Гузель Санжапова, дочь пчеловода и создательница проекта Cocco Bello Bow Ties, придумала продавать крем-мёд с ягодами. The Village узнал, как эта идея помогла трудоустроить целую деревню.
Как сделать мёд модным продуктом

Как сделать мёд модным продуктом
Гузель Санжапова, дочь пчеловода и создательница проекта Cocco Bello Bow Ties, придумала продавать крем-мёд с ягодами. The Village узнал, как эта идея помогла трудоустроить целую деревню.

Как у них: «Городские пчёлы» в Лондоне
Как у них: «Городские пчёлы» в Лондоне Этим летом Лондон охватила пчелиная лихорадка: на крышах зданий устанавливают ульи, магазины продают городской мёд, гастропабы придумывают новое сладкое меню. The Village узнал, как это произошло.
Как у них: «Городские пчёлы» в Лондоне

Как у них: «Городские пчёлы» в Лондоне
Этим летом Лондон охватила пчелиная лихорадка: на крышах зданий устанавливают ульи, магазины продают городской мёд, гастропабы придумывают новое сладкое меню. The Village узнал, как это произошло.

ПИРОГ С ИНЖИРОМ, МЕДОМ И КОЗЬИМ СЫРОМ Сезон инжира продолжается, не упускайте момент! Без лукавства, этот пирог невероятнейший, до конца 2010 г. еще есть время, но у меня уже первый номинант на блюдо года ;)

ПИРОГ С ИНЖИРОМ, МЕДОМ И КОЗЬИМ СЫРОМ

В «Измайлово» и «Кузьминках» состоится праздник меда В выходные&nbsp;в природно-исторических парках "Измайлово" и "Кузьминки-Люблино" состоятся традиционные праздники, посвященные первой откачке меда. Об этом 9 августа сообщается на сайте&nbsp;Департамента природопользования&nbsp;и охраны&nbsp;окружающей среды&nbsp;города Москвы.

В «Измайлово» и «Кузьминках» состоится праздник меда

Miele e ricotta - Запеканка из рикотты с медом Очень простая в приготовлении, легкая, вкусная запеканка района Базиликата, Италия.

Miele e ricotta - Запеканка из рикотты с медом

Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть) Настоящая пахлава навсегда западает в душу, это такой восточный торт "наполеон" отведанный в глубокой юности на дне рождения одноклассника, чей медово-ореховый аромат вызывает тучу воспоминаний приятных, смешных и немного стыдных )

Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть)

Куриные крылышки в медовом соусе Попробовав в различных кафешках сие блюдо не могла устоять и сделала его дома.

Куриные крылышки в медовом соусе

Медово-имбирный пирог Рецепт этого пирога я видел&nbsp;на канале Кухня ТВ(кстати и вам рекомендую).

Медово-имбирный пирог