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Комментарий: Михаил Лукьянов о будущем «ЦИАНа» The Village поговорил о будущем «ЦИАНа» с Михаилом Лукьяновым, инвестиционным менеджером холдинга «Медиа3», купившего популярный сервис поиска жилья.

Комментарий: Михаил Лукьянов о будущем «ЦИАНа»
The Village поговорил о будущем «ЦИАНа» с Михаилом Лукьяновым, инвестиционным менеджером холдинга «Медиа3», купившего популярный сервис поиска жилья.

Холдинг «Медиа3» приобрёл портал о недвижимости ЦИАН

Теперь он будет объединён с собственной разработкой компании — сайтом Realty.dmir.ru

Холдинг «Медиа3» приобрёл портал о недвижимости ЦИАН
Теперь он будет объединён с собственной разработкой компании — сайтом Realty.dmir.ru