Комментарий: Михаил Лукьянов о будущем «ЦИАНа» The Village поговорил о будущем «ЦИАНа» с Михаилом Лукьяновым, инвестиционным менеджером холдинга «Медиа3», купившего популярный сервис поиска жилья.
Комментарий: Михаил Лукьянов о будущем «ЦИАНа» The Village поговорил о будущем «ЦИАНа» с Михаилом Лукьяновым, инвестиционным менеджером холдинга «Медиа3», купившего популярный сервис поиска жилья.
Холдинг «Медиа3» приобрёл портал о недвижимости ЦИАН
Теперь он будет объединён с собственной разработкой компании — сайтом Realty.dmir.ru