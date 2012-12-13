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Новости

ФСБ предложила признать медведей и кабарог стратегически важным ресурсом

Эти виды животных приравняют к особо ценным

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Новости

ФСБ предложила признать медведей и кабарог стратегически важным ресурсом Эти виды животных приравняют к особо ценным

Можно ли возить медведя в кабриолете по Москве
Реакция
Можно ли возить медведя в кабриолете по МосквеThe Village выяснил, насколько эта акция по случаю ЧМ-2018 безопасна и законна для людей и медведя
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Можно ли возить медведя в кабриолете по Москве
Реакция

Можно ли возить медведя в кабриолете по Москве The Village выяснил, насколько эта акция по случаю ЧМ-2018 безопасна и законна для людей и медведя

Город

Медведи в Московском зоопарке впали в спячку раньше обычного из-за погоды

Хищники просыпаются в середине марта, но могут проспать и до апреля в зависимости от погоды

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Город

Медведи в Московском зоопарке впали в спячку раньше обычного из-за погоды Хищники просыпаются в середине марта, но могут проспать и до апреля в зависимости от погоды

Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскими
Weekend
Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскимиНевесты с баночными коктейлями, гопники на кортах и злоупотребление коврами — The Village обсудил с создателем популярного блога стереотипы о современной России
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Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскими
Weekend

Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскими Невесты с баночными коктейлями, гопники на кортах и злоупотребление коврами — The Village обсудил с создателем популярного блога стереотипы о современной России

Город

Купание медведей в московском зоопарке

Белых медведей московского зоопарка, Симону и Врангеля, вернули в их отремонтированный вольер, где они тут же искупались

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Город

Купание медведей в московском зоопарке Белых медведей московского зоопарка, Симону и Врангеля, вернули в их отремонтированный вольер, где они тут же искупались

Город

Медведи в Московском зоопарке уснули

Бурые и гималайские медведи из Московского зоопарка впали в спячку в конце ноября, как и положено.

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Город

Медведи в Московском зоопарке уснули Бурые и гималайские медведи из Московского зоопарка впали в спячку в конце ноября, как и положено.