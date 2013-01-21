Закрытие файлообменника Megaupload.com привело к падению кассовых сборов большинства фильмов на 12%

Это объясняется тем, что файлообменные ресурсы играют роль своеобразных рекомендательных систем, распространяя сведения и мнения о выкладываемых там фильмах