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Закрытие файлообменника Megaupload.com привело к падению кассовых сборов большинства фильмов на 12%
Это объясняется тем, что файлообменные ресурсы играют роль своеобразных рекомендательных систем, распространяя сведения и мнения о выкладываемых там фильмах
Новости
Закрытие файлообменника Megaupload.com привело к падению кассовых сборов большинства фильмов на 12% Это объясняется тем, что файлообменные ресурсы играют роль своеобразных рекомендательных систем, распространяя сведения и мнения о выкладываемых там фильмах
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Сооснователь Zynga Марк Пинкус выпустил музыкальный альбом
В него вошли три композиции c незатейливыми видеороликами: The Game of Business, I Dream to Disrupt и Hacker Blues
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Сооснователь Zynga Марк Пинкус выпустил музыкальный альбом В него вошли три композиции c незатейливыми видеороликами: The Game of Business, I Dream to Disrupt и Hacker Blues
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Основатель Megaupload Ким Дотком записывает собственный альбом
Первый трек с него он уже выложил в интернет
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Основатель Megaupload Ким Дотком записывает собственный альбом Первый трек с него он уже выложил в интернет
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Робби Уильямс продвигает файлообменник Mega Upload
В клипе он появился в куртке, на которой написано название ресурса
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Робби Уильямс продвигает файлообменник Mega Upload В клипе он появился в куртке, на которой написано название ресурса
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Закрытие Megaupload увеличило продажи фильмов
За год продажи легальных фильмов увеличились на 6-10%
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Закрытие Megaupload увеличило продажи фильмов За год продажи легальных фильмов увеличились на 6-10%
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