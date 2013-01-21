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Новости

Закрытие файлообменника Megaupload.com привело к падению кассовых сборов большинства фильмов на 12%

Это объясняется тем, что файлообменные ресурсы играют роль своеобразных рекомендательных систем, распространяя сведения и мнения о выкладываемых там фильмах

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Новости

Закрытие файлообменника Megaupload.com привело к падению кассовых сборов большинства фильмов на 12% Это объясняется тем, что файлообменные ресурсы играют роль своеобразных рекомендательных систем, распространяя сведения и мнения о выкладываемых там фильмах

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Сооснователь Zynga Марк Пинкус выпустил музыкальный альбом

В него вошли три композиции c незатейливыми видеороликами: The Game of Business, I Dream to Disrupt и Hacker Blues

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Сооснователь Zynga Марк Пинкус выпустил музыкальный альбом В него вошли три композиции c незатейливыми видеороликами: The Game of Business, I Dream to Disrupt и Hacker Blues

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Основатель Megaupload Ким Дотком записывает собственный альбом

Первый трек с него он уже выложил в интернет

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Основатель Megaupload Ким Дотком записывает собственный альбом Первый трек с него он уже выложил в интернет

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Робби Уильямс продвигает файлообменник Mega Upload

В клипе он появился в куртке, на которой написано название ресурса

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Робби Уильямс продвигает файлообменник Mega Upload В клипе он появился в куртке, на которой написано название ресурса

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Закрытие Megaupload увеличило продажи фильмов

За год продажи легальных фильмов увеличились на 6-10%

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Закрытие Megaupload увеличило продажи фильмов За год продажи легальных фильмов увеличились на 6-10%

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Основатель Megaupload запускает новую версию файлообменника

Он назвал его Mega

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Основатель Megaupload запускает новую версию файлообменника Он назвал его Mega