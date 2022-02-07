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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Юрию Хованскому продлили запрет определенных действий до 8 апреля
обновлено7 февраля 2022

Юрию Хованскому продлили запрет определенных действий до 8 апреля

В России появится запрет на приближение, общение и прогулки

Госдума уже одобрила введение новой меры пресечения

В России появится запрет на приближение, общение и прогулки

Серебренников попросил суд отпустить директора «Гоголь-центра» из СИЗО

Также режиссер рассказал о поездке на похороны матери

Серебренников попросил суд отпустить директора «Гоголь-центра» из СИЗО

Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии» продлили арест

Избранная мера пресечения действует до 19 апреля

Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии» продлили арест

Владельца аэропорта Домодедово отправили под домашний арест

Защита бизнесмена просила отпустить Каменщика под залог в 15 миллионов рублей

Владельца аэропорта Домодедово отправили под домашний арест