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Новости

В России появится запрет на приближение, общение и прогулки

Госдума уже одобрила введение новой меры пресечения

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Новости

В России появится запрет на приближение, общение и прогулки Госдума уже одобрила введение новой меры пресечения

Новости

Серебренников попросил суд отпустить директора «Гоголь-центра» из СИЗО

Также режиссер рассказал о поездке на похороны матери

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Новости

Серебренников попросил суд отпустить директора «Гоголь-центра» из СИЗО Также режиссер рассказал о поездке на похороны матери

Новости

Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии» продлили арест

Избранная мера пресечения действует до 19 апреля

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Новости

Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии» продлили арест Избранная мера пресечения действует до 19 апреля

Ситуация

Владельца аэропорта Домодедово отправили под домашний арест

Защита бизнесмена просила отпустить Каменщика под залог в 15 миллионов рублей

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Ситуация

Владельца аэропорта Домодедово отправили под домашний арест Защита бизнесмена просила отпустить Каменщика под залог в 15 миллионов рублей