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Новости

Большой театр и Метрополитен-опера договорились о совместных постановках

Главную женскую партию на обеих сценах исполнит Анна Нетребко

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Новости

Большой театр и Метрополитен-опера договорились о совместных постановках Главную женскую партию на обеих сценах исполнит Анна Нетребко

Планы на выходные: 26−28 апреля
Выходные в городе
Планы на выходные: 26−28 апреляСубботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
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Планы на выходные: 26−28 апреля
Выходные в городе

Планы на выходные: 26−28 апреля Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.

Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперу
Weekend
Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперуThe Village узнал, как проходят трансляции опер в московских кинотеатрах: сколько камер снимает в зале, как в прямом эфире накладывают субтитры и как к этим показам готовятся актёры.
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Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперу
Weekend

Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперу The Village узнал, как проходят трансляции опер в московских кинотеатрах: сколько камер снимает в зале, как в прямом эфире накладывают субтитры и как к этим показам готовятся актёры.

Кино не для всех: Как СoolConnections зарабатывает на артхаусе
Сделал сам
Кино не для всех: Как СoolConnections зарабатывает на артхаусеИстория хрупкой женщины, которая организовывает кинофестивали и умудряется делать бизнес в той сфере искусства, где принято существовать за счёт грантов и спонсоров.
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Кино не для всех: Как СoolConnections зарабатывает на артхаусе
Сделал сам

Кино не для всех: Как СoolConnections зарабатывает на артхаусе История хрупкой женщины, которая организовывает кинофестивали и умудряется делать бизнес в той сфере искусства, где принято существовать за счёт грантов и спонсоров.