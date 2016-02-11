Как выглядит Московский автосалон почти без иномарок Фотокорреспондент The Village прогулялся по ММАС-2016, который в этом году проигнорировали почти все крупные автоконцерны
Как выглядит Московский автосалон почти без иномарок Фотокорреспондент The Village прогулялся по ММАС-2016, который в этом году проигнорировали почти все крупные автоконцерны
Автомобильные компании отказываются от участия в московском автосалоне
В мероприятии не примут участие Toyota, Audi, Škoda, Volkswagen, BMW, Bentley и Lamborghini