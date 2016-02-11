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Как выглядит Московский автосалон почти без иномарок
Фоторепортаж
Как выглядит Московский автосалон почти без иномарокФотокорреспондент The Village прогулялся по ММАС-2016, который в этом году проигнорировали почти все крупные автоконцерны
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Как выглядит Московский автосалон почти без иномарок
Фоторепортаж

Как выглядит Московский автосалон почти без иномарок Фотокорреспондент The Village прогулялся по ММАС-2016, который в этом году проигнорировали почти все крупные автоконцерны

Новости

Автомобильные компании отказываются от участия в московском автосалоне

В мероприятии не примут участие Toyota, Audi, Škoda, Volkswagen, BMW, Bentley и Lamborghini

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Новости

Автомобильные компании отказываются от участия в московском автосалоне В мероприятии не примут участие Toyota, Audi, Škoda, Volkswagen, BMW, Bentley и Lamborghini