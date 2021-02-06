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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Студентов МГЮА обманом вынудили участвовать в съемке ролика в поддержку Путина
6 февраля 2021

Студентов МГЮА обманом вынудили участвовать в съемке ролика в поддержку Путина

10 октября 2020

Студентам МГЮА предложили привиться от коронавируса за 8 700 рублей

Глава СПЧ призвал МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину

Михаил Федотов предложил руководство вуза исправить ошибку, воспринятую как попытка ресталинизации

Глава СПЧ призвал МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину

В НИУ ВШЭ прекратили сотрудничество с МГЮА из-за мемориальной доски Сталину

Ранее вуз по этой причине покинул адвокат Генри Резник

В НИУ ВШЭ прекратили сотрудничество с МГЮА из-за мемориальной доски Сталину

К Бауманке и РГУНГ имени Губкина присоединяют два вуза

Под реорганизацию попали университет леса и геологоразведочный университет

К Бауманке и РГУНГ имени Губкина присоединяют два вуза

Государственный университет управления присоединяют к МГЮА

ГУУ станет структурным подразделением МГЮА

Государственный университет управления присоединяют к МГЮА