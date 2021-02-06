Глава СПЧ призвал МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину
Михаил Федотов предложил руководство вуза исправить ошибку, воспринятую как попытка ресталинизации
В НИУ ВШЭ прекратили сотрудничество с МГЮА из-за мемориальной доски Сталину
Ранее вуз по этой причине покинул адвокат Генри Резник
К Бауманке и РГУНГ имени Губкина присоединяют два вуза
Под реорганизацию попали университет леса и геологоразведочный университет
Государственный университет управления присоединяют к МГЮА
ГУУ станет структурным подразделением МГЮА