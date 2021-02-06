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Студентов МГЮА обманом вынудили участвовать в съемке ролика в поддержку Путина
6 февраля 2021

Студентов МГЮА обманом вынудили участвовать в съемке ролика в поддержку Путина

10 октября 2020

Студентам МГЮА предложили привиться от коронавируса за 8 700 рублей