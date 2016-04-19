Глава СПЧ призвал МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину
Михаил Федотов предложил руководство вуза исправить ошибку, воспринятую как попытка ресталинизации
Глава СПЧ призвал МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину Михаил Федотов предложил руководство вуза исправить ошибку, воспринятую как попытка ресталинизации
В НИУ ВШЭ прекратили сотрудничество с МГЮА из-за мемориальной доски Сталину
Ранее вуз по этой причине покинул адвокат Генри Резник
В НИУ ВШЭ прекратили сотрудничество с МГЮА из-за мемориальной доски Сталину Ранее вуз по этой причине покинул адвокат Генри Резник
К Бауманке и РГУНГ имени Губкина присоединяют два вуза
Под реорганизацию попали университет леса и геологоразведочный университет
К Бауманке и РГУНГ имени Губкина присоединяют два вуза Под реорганизацию попали университет леса и геологоразведочный университет
Государственный университет управления присоединяют к МГЮА
ГУУ станет структурным подразделением МГЮА