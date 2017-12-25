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Меню Burger Heroes дополнили пивными коктейлями

Попробовать напитки можно только в двух точках сети

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Меню Burger Heroes дополнили пивными коктейлями Попробовать напитки можно только в двух точках сети