РВИО начнет внимательнее проверять памятники после ошибки на монументе Калашникову
«Если бы мы сделали это раньше, то нас бы обвинили, что мы вмешиваемся в свободу творчества», — считают в организации
Памятник Калашникову, бюст Сталину и забор вокруг «Зарядья»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Спиливших схему немецкого автомата с памятника Калашникову задержали
Полиция таже оцепила монумент
С памятника Калашникову в Москве убирают чертеж немецкой винтовки Шмайссера
Скульптор заявил, что изображение автомата попало туда по ошибке
Автор памятника Калашникову — о чертеже немецкой винтовки на монументе
Скульптор считает, что это происки врагов России
С памятника Калашникову уберут ошибочный чертеж немецкого автомата
Ошибку совершил скульптор памятника и его подмастерье
Чертеж немецкой винтовки на памятнике Калашникову
Некоторые историки считают, что советский оружейник при создании своего автомата скопировал винтовку коллеги из Германии
Ликвидация RAMP, дискуссионный памятник Калашникову и туристический логотип Москвы
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Автор памятника Калашникову ответил на критику в адрес монумента
Ранее Андрей Макаревич назвал скульптуру бездарной
Памятник Калашникову в центре Москвы откроют 19 сентября
Ранее дату установки скульптуры неоднократно переносили
Высота памятника Калашникову в центре Москвы составит семь с половиной метров
Памятник откроют 21 января 2017 года в «Оружейном сквере» на пересечении Садово-Каретной и Краснопролетарской улиц
В Москве установят памятник создателю автомата Калашникова
Скульптуру решили поставить в Оружейном сквере