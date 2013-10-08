«В центр» и «на юг»: Что не так с новой навигацией в метро? Почему пассажиры не понимают обновленные указатели — обсудили эксперимент Дептранса с дизайнерами
«В центр» и «на юг»: Что не так с новой навигацией в метро? Почему пассажиры не понимают обновленные указатели — обсудили эксперимент Дептранса с дизайнерами
Дизайнеры о новой системе навигации в Москве The Village узнал у известных московских дизайнеров о том, что они думают о новой системе навигации, предложенной департаментом транспорта.
Дизайнеры о новой системе навигации в Москве The Village узнал у известных московских дизайнеров о том, что они думают о новой системе навигации, предложенной департаментом транспорта.
Личный опыт: Как выиграть конкурс на новую схему метро Бостона Московский дизайнер Михаил Квривишвили рассказал The Village, почему решил участвовать в открытом конкурсе на разработку схемы метро Бостона, хотя никогда не был в этом городе, и как победил.
Личный опыт: Как выиграть конкурс на новую схему метро Бостона Московский дизайнер Михаил Квривишвили рассказал The Village, почему решил участвовать в открытом конкурсе на разработку схемы метро Бостона, хотя никогда не был в этом городе, и как победил.
Дизайнер из Москвы победил в конкурсе на лучший дизайн метро Бостона
Дизайнер Михаил Квривишвили занял первое место в конкурсе на разработку новой схемы бостонской подземки.