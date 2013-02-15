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Новости

В открытый доступ попали кредитные истории более миллиона россиян

С паспортными данными, адресами и телефонами

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Новости

В открытый доступ попали кредитные истории более миллиона россиян С паспортными данными, адресами и телефонами

Новости

Запретить микрокредиты по ставке выше 150 % годовых

Среднерыночная ставка превышает 600 %

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Новости

Запретить микрокредиты по ставке выше 150 % годовых Среднерыночная ставка превышает 600 %

Новости

В России впервые заблокировали сайты нелегальных кредиторов

Центробанк начал осваивать новый инструмент расчистки рынка

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Новости

В России впервые заблокировали сайты нелегальных кредиторов Центробанк начал осваивать новый инструмент расчистки рынка

Новости

Запретить микрозаймы и создать банк для бедняков

С таким предложением выступил патриарх Кирилл

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Новости

Запретить микрозаймы и создать банк для бедняков С таким предложением выступил патриарх Кирилл

Новости

«Билайн» и МТС начали выдавать абонентам микрокредиты

Также перспективы этого рынка изучают в Tele2

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Новости

«Билайн» и МТС начали выдавать абонентам микрокредиты Также перспективы этого рынка изучают в Tele2

Новости

Центробанк запустит мобильную книгу жалоб

С её помощью россияне смогут уведомлять регулятора о проблемах при обслуживании в банках, страховых компаниях и других финансовых организациях

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Центробанк запустит мобильную книгу жалоб С её помощью россияне смогут уведомлять регулятора о проблемах при обслуживании в банках, страховых компаниях и других финансовых организациях

Новости

Доверие россиян банкам достигло исторического минимума

Проблемы валютных заёмщиков напугали население сильнее, чем массовый отзыв лицензий и санкции

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Доверие россиян банкам достигло исторического минимума Проблемы валютных заёмщиков напугали население сильнее, чем массовый отзыв лицензий и санкции

Новости

Племянник Путина войдёт в совет директоров Объединённой микрофинансовой корпорации

Сооснователем холдинга выступает Павел Сигал, подозревавшийся в махинациях с материнским капиталом

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Племянник Путина войдёт в совет директоров Объединённой микрофинансовой корпорации Сооснователем холдинга выступает Павел Сигал, подозревавшийся в махинациях с материнским капиталом

Новости

Центробанк призвал россиян не участвовать в финансовых пирамидах

Также регулятор предостерегает граждан от работы с так называемыми «раздолжнителями»

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Центробанк призвал россиян не участвовать в финансовых пирамидах Также регулятор предостерегает граждан от работы с так называемыми «раздолжнителями»

Новости

Максимальную сумму микрозайма могут увеличить в три раза в угоду малому и среднему бизнесу

Тогда она составит 3 млн рублей

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Новости

Максимальную сумму микрозайма могут увеличить в три раза в угоду малому и среднему бизнесу Тогда она составит 3 млн рублей

Цифра дня
100 млрд рублей......составит объём российского рынка микрокредитования к концу 2014 года
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Цифра дня

100 млрд рублей... ...составит объём российского рынка микрокредитования к концу 2014 года

Новости

X5 Retail Group привлекла к сотрудничеству стартап IQcard

IQcard будет выдавать микрокредиты клиентам интернет-магазина E5

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X5 Retail Group привлекла к сотрудничеству стартап IQcard IQcard будет выдавать микрокредиты клиентам интернет-магазина E5

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Онлайн-клиенты банков богаче и моложе

Банки проанализировали базу клиентов, обратившихся за кредитом через интернет

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Онлайн-клиенты банков богаче и моложе Банки проанализировали базу клиентов, обратившихся за кредитом через интернет

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Разработчик софта для микрофинансирования Mambu привлёк $2 млн

Привлечённые инвестиции компания направит на расширение своей команды экспертов

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Разработчик софта для микрофинансирования Mambu привлёк $2 млн Привлечённые инвестиции компания направит на расширение своей команды экспертов