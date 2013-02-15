В открытый доступ попали кредитные истории более миллиона россиян
С паспортными данными, адресами и телефонами
В открытый доступ попали кредитные истории более миллиона россиян С паспортными данными, адресами и телефонами
Запретить микрокредиты по ставке выше 150 % годовых Среднерыночная ставка превышает 600 %
В России впервые заблокировали сайты нелегальных кредиторов
Центробанк начал осваивать новый инструмент расчистки рынка
В России впервые заблокировали сайты нелегальных кредиторов Центробанк начал осваивать новый инструмент расчистки рынка
Запретить микрозаймы и создать банк для бедняков
С таким предложением выступил патриарх Кирилл
Запретить микрозаймы и создать банк для бедняков С таким предложением выступил патриарх Кирилл
«Билайн» и МТС начали выдавать абонентам микрокредиты
Также перспективы этого рынка изучают в Tele2
«Билайн» и МТС начали выдавать абонентам микрокредиты Также перспективы этого рынка изучают в Tele2
Центробанк запустит мобильную книгу жалоб
С её помощью россияне смогут уведомлять регулятора о проблемах при обслуживании в банках, страховых компаниях и других финансовых организациях
Центробанк запустит мобильную книгу жалоб С её помощью россияне смогут уведомлять регулятора о проблемах при обслуживании в банках, страховых компаниях и других финансовых организациях
Доверие россиян банкам достигло исторического минимума
Проблемы валютных заёмщиков напугали население сильнее, чем массовый отзыв лицензий и санкции
Доверие россиян банкам достигло исторического минимума Проблемы валютных заёмщиков напугали население сильнее, чем массовый отзыв лицензий и санкции
Племянник Путина войдёт в совет директоров Объединённой микрофинансовой корпорации
Сооснователем холдинга выступает Павел Сигал, подозревавшийся в махинациях с материнским капиталом
Племянник Путина войдёт в совет директоров Объединённой микрофинансовой корпорации Сооснователем холдинга выступает Павел Сигал, подозревавшийся в махинациях с материнским капиталом
Центробанк призвал россиян не участвовать в финансовых пирамидах
Также регулятор предостерегает граждан от работы с так называемыми «раздолжнителями»
Центробанк призвал россиян не участвовать в финансовых пирамидах Также регулятор предостерегает граждан от работы с так называемыми «раздолжнителями»
Максимальную сумму микрозайма могут увеличить в три раза в угоду малому и среднему бизнесу
Тогда она составит 3 млн рублей
Максимальную сумму микрозайма могут увеличить в три раза в угоду малому и среднему бизнесу Тогда она составит 3 млн рублей
100 млрд рублей... ...составит объём российского рынка микрокредитования к концу 2014 года
X5 Retail Group привлекла к сотрудничеству стартап IQcard
IQcard будет выдавать микрокредиты клиентам интернет-магазина E5
X5 Retail Group привлекла к сотрудничеству стартап IQcard IQcard будет выдавать микрокредиты клиентам интернет-магазина E5
Онлайн-клиенты банков богаче и моложе
Банки проанализировали базу клиентов, обратившихся за кредитом через интернет