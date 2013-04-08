Запретить в Петербурге рекламу микрозаймов
Соответствующий законопроект внесли в городской парламент
Запретить в Петербурге рекламу микрозаймов Соответствующий законопроект внесли в городской парламент
«Мне угрожают коллекторы» Клей в замке, кавказский акцент, интим-реклама и надписи в подъезде — как выбивают долги у тех, кто взял микрокредиты и не платит
Ограничить размер процентов по микрокредитам
Минфин предложил защитить россиян от недобросовестных практик при выдаче потребительских займов
Ограничить размер процентов по микрокредитам Минфин предложил защитить россиян от недобросовестных практик при выдаче потребительских займов
Новая компания Сбербанка будет выдавать микрокредиты малому бизнесу
Пилотный проект будет запущен в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде
Новая компания Сбербанка будет выдавать микрокредиты малому бизнесу Пилотный проект будет запущен в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде
Микрокредитор Сотрудник микрофинансовой организации рассказал The Village об огромной марже, религиозных клиентах и причинах отказов
«Билайн» и МТС начали выдавать абонентам микрокредиты
Также перспективы этого рынка изучают в Tele2
«Билайн» и МТС начали выдавать абонентам микрокредиты Также перспективы этого рынка изучают в Tele2
ЦБ просит отменить требование СНИЛС при оформлении кредитов
Пойти на такой шаг регулятор вынужден из-за позиции Пенсионного фонда
ЦБ просит отменить требование СНИЛС при оформлении кредитов Пойти на такой шаг регулятор вынужден из-за позиции Пенсионного фонда
Центробанк провел зачистку на рынке микрокредитов
Регулятор исключил из реестра каждую пятую МФО
Центробанк провел зачистку на рынке микрокредитов Регулятор исключил из реестра каждую пятую МФО
МТС начнёт выдавать микрокредиты Пока ими смогут воспользоваться не более 20 % абонентов
Банк Тинькова займётся микрокредитованием
Это позволит компании развиваться в сегменте с более мягким регулированием и более высокой доходностью
Банк Тинькова займётся микрокредитованием Это позволит компании развиваться в сегменте с более мягким регулированием и более высокой доходностью
Рост инвестиций в золото, причины падения цен на нефть и просрочка по микрокредитам
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Рост инвестиций в золото, причины падения цен на нефть и просрочка по микрокредитам Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Московская фотомодель могла ограбить нижегородских кредиторов ради пиара
Сама 24-летняя Джульетта Алмазова своей вины не отрицает