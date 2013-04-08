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Новости

Запретить в Петербурге рекламу микрозаймов

Соответствующий законопроект внесли в городской парламент

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Новости

Запретить в Петербурге рекламу микрозаймов Соответствующий законопроект внесли в городской парламент

«Мне угрожают коллекторы»
Личные финансы
«Мне угрожают коллекторы»Клей в замке, кавказский акцент, интим-реклама и надписи в подъезде — как выбивают долги у тех, кто взял микрокредиты и не платит
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«Мне угрожают коллекторы»
Личные финансы

«Мне угрожают коллекторы» Клей в замке, кавказский акцент, интим-реклама и надписи в подъезде — как выбивают долги у тех, кто взял микрокредиты и не платит

Новости

Ограничить размер процентов по микрокредитам

Минфин предложил защитить россиян от недобросовестных практик при выдаче потребительских займов

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Новости

Ограничить размер процентов по микрокредитам Минфин предложил защитить россиян от недобросовестных практик при выдаче потребительских займов

Новости

Новая компания Сбербанка будет выдавать микрокредиты малому бизнесу

Пилотный проект будет запущен в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде

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Новости

Новая компания Сбербанка будет выдавать микрокредиты малому бизнесу Пилотный проект будет запущен в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде

Микрокредитор
Как всё устроено
МикрокредиторСотрудник микрофинансовой организации рассказал The Village об огромной марже, религиозных клиентах и причинах отказов
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Микрокредитор
Как всё устроено

Микрокредитор Сотрудник микрофинансовой организации рассказал The Village об огромной марже, религиозных клиентах и причинах отказов

Новости

«Билайн» и МТС начали выдавать абонентам микрокредиты

Также перспективы этого рынка изучают в Tele2

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Новости

«Билайн» и МТС начали выдавать абонентам микрокредиты Также перспективы этого рынка изучают в Tele2

Ситуация

ЦБ просит отменить требование СНИЛС при оформлении кредитов

Пойти на такой шаг регулятор вынужден из-за позиции Пенсионного фонда

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Ситуация

ЦБ просит отменить требование СНИЛС при оформлении кредитов Пойти на такой шаг регулятор вынужден из-за позиции Пенсионного фонда

Новости

Центробанк провел зачистку на рынке микрокредитов

Регулятор исключил из реестра каждую пятую МФО

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Новости

Центробанк провел зачистку на рынке микрокредитов Регулятор исключил из реестра каждую пятую МФО

Новости

МТС начнёт выдавать микрокредиты

Пока ими смогут воспользоваться не более 20 % абонентов

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Новости

МТС начнёт выдавать микрокредиты Пока ими смогут воспользоваться не более 20 % абонентов

Новости

Банк Тинькова займётся микрокредитованием

Это позволит компании развиваться в сегменте с более мягким регулированием и более высокой доходностью

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Новости

Банк Тинькова займётся микрокредитованием Это позволит компании развиваться в сегменте с более мягким регулированием и более высокой доходностью

Новости

Рост инвестиций в золото, причины падения цен на нефть и просрочка по микрокредитам

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

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Новости

Рост инвестиций в золото, причины падения цен на нефть и просрочка по микрокредитам Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Новости

Московская фотомодель могла ограбить нижегородских кредиторов ради пиара

Сама 24-летняя Джульетта Алмазова своей вины не отрицает

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Новости

Московская фотомодель могла ограбить нижегородских кредиторов ради пиара Сама 24-летняя Джульетта Алмазова своей вины не отрицает

Новости

Бывший топ-менеджер Mail.ru Group запустил сервис «Плати потом»

Сервис выдаёт микрокредиты по аккаунтам в соцсетях

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Новости

Бывший топ-менеджер Mail.ru Group запустил сервис «Плати потом» Сервис выдаёт микрокредиты по аккаунтам в соцсетях