Как вести себя на допросе Юрист Александр Селютин даёт советы о том, как следует разговаривать с полицейскими
Как вести себя на допросе Юрист Александр Селютин даёт советы о том, как следует разговаривать с полицейскими
Сотрудников «Беркута» готовы принять на работу в полицию Москвы и Петербурга
В московской и питерской полиции готовы дать рабочие места сотрудникам украинской милиции, получившим гражданство РФ
Милиция заснимет на видео нарушителей порядка в Новый год Московская милиция создаст специальные патрульные группы с фото- и видеокамерами. В новогодние праздники они будут фиксировать нарушителей порядка
Безопасность москвичей в Новый год будет охранять вся столичная милиция В новогоднюю ночь москвичей будет охранять вся московская милиция. На службу выйдут и курсанты силовых вузов
Итоги недели: эксперты комментируют главные события последних дней The Village выбрал главные события недели и попросил экспертов их прокомментировать
Итоги недели: эксперты комментируют главные события последних дней The Village выбрал главные события недели и попросил экспертов их прокомментировать
Московскую милицию сократили на 12 тысяч человек Численность состава московской милиции сокращена на 12%. К 2011 году планируется сократить подразделения милиции еще на 2,5 тысяч
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666» рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666» рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.
Милиционеры раздадут более 200 тысяч защитных масок Сотрудники милиции раздадут более 200 тысяч защитных медицинских масок. Об этом 6 августа РСН сообщил первый замглавы МВД Михаил Суходольский. В первую очередь речь идёт о регионах с наибольшим задымлением — Московской, Рязанской, Нижегородской областях.
Милиционеры раздадут более 200 тысяч защитных масок Сотрудники милиции раздадут более 200 тысяч защитных медицинских масок. Об этом 6 августа РСН сообщил первый замглавы МВД Михаил Суходольский. В первую очередь речь идёт о регионах с наибольшим задымлением — Московской, Рязанской, Нижегородской областях.
Милиция будет помогать молча Милиционерам предписали помогать горожанам, страдающим от жары, и запретили критиковать начальство.
Милиция будет помогать молча Милиционерам предписали помогать горожанам, страдающим от жары, и запретили критиковать начальство.
Блогеры о Выпускном-2010 Двадцать третьего июня в столице прошли выпускные вечера. The Village с помощью московских блогеров решил выяснить, как прошел праздник.
Блогеры о Выпускном-2010 Двадцать третьего июня в столице прошли выпускные вечера. The Village с помощью московских блогеров решил выяснить, как прошел праздник.
Перестройка: машины милиции В проекте «Перестройка» The Village приглашает молодых архитекторов и дизайнеров, чтобы с помощью конкретных предложений, улучшить городское пространство. В первой части группа молодых архитекторов из МАРХИ улучшала московские районы, в этот раз мы попросили проектную группу СИЛА выбрать и изменить часть государственного дизайна.
Перестройка: машины милиции В проекте «Перестройка» The Village приглашает молодых архитекторов и дизайнеров, чтобы с помощью конкретных предложений, улучшить городское пространство. В первой части группа молодых архитекторов из МАРХИ улучшала московские районы, в этот раз мы попросили проектную группу СИЛА выбрать и изменить часть государственного дизайна.
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина 31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.