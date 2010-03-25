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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как обыски стали акциями устрашения горожан
Как обыски стали акциями устрашения горожан Доклад международной группы «Агора»
Как обыски стали акциями устрашения горожан

Как обыски стали акциями устрашения горожан
Доклад международной группы «Агора»

Как вести себя на допросе
Как вести себя на допросе Юрист Александр Селютин даёт советы о том, как следует разговаривать с полицейскими
Как вести себя на допросе

Как вести себя на допросе
Юрист Александр Селютин даёт советы о том, как следует разговаривать с полицейскими

Сотрудников «Беркута» готовы принять на работу в полицию Москвы и Петербурга

В московской и питерской полиции готовы дать рабочие места сотрудникам украинской милиции, получившим гражданство РФ

Сотрудников «Беркута» готовы принять на работу в полицию Москвы и Петербурга

Полицейские сменят милиционеров весной Закон «О полиции» вступит в силу 1 марта

Полицейские сменят милиционеров весной

Милиция заснимет на видео нарушителей порядка в Новый год Московская милиция создаст специальные патрульные группы с фото- и видеокамерами. В новогодние праздники они будут фиксировать нарушителей порядка

Милиция заснимет на видео нарушителей порядка в Новый год

Безопасность москвичей в Новый год будет охранять вся столичная милиция В новогоднюю ночь москвичей будет охранять вся московская милиция. На службу выйдут и курсанты силовых вузов

Безопасность москвичей в Новый год будет охранять вся столичная милиция

Итоги недели: эксперты комментируют главные события последних дней
Итоги недели: эксперты комментируют главные события последних дней The Village выбрал главные события недели и попросил экспертов их прокомментировать
Итоги недели: эксперты комментируют главные события последних дней

Итоги недели: эксперты комментируют главные события последних дней
The Village выбрал главные события недели и попросил экспертов их прокомментировать

Московскую милицию сократили на 12 тысяч человек Численность состава московской милиции сокращена на 12%. К 2011 году планируется сократить подразделения милиции еще на 2,5 тысяч

Московскую милицию сократили на 12 тысяч человек

Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666»&nbsp; рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции

Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции
Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666»&nbsp; рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.

Милиционеры раздадут более 200 тысяч защитных масок
Милиционеры раздадут более 200 тысяч защитных масок Сотрудники милиции раздадут более 200 тысяч защитных медицинских масок. Об этом 6 августа РСН сообщил первый замглавы МВД Михаил Суходольский. В первую очередь речь идёт о регионах с наибольшим задымлением — Московской, Рязанской, Нижегородской областях.
Милиционеры раздадут более 200 тысяч защитных масок

Милиционеры раздадут более 200 тысяч защитных масок
Сотрудники милиции раздадут более 200 тысяч защитных медицинских масок. Об этом 6 августа РСН сообщил первый замглавы МВД Михаил Суходольский. В первую очередь речь идёт о регионах с наибольшим задымлением — Московской, Рязанской, Нижегородской областях.

Милиция будет помогать молча
Милиция будет помогать молча Милиционерам предписали помогать горожанам, страдающим от жары, и запретили критиковать начальство.
Милиция будет помогать молча

Милиция будет помогать молча
Милиционерам предписали помогать горожанам, страдающим от жары, и запретили критиковать начальство.

Блогеры о Выпускном-2010
Блогеры о Выпускном-2010 Двадцать третьего июня в столице прошли выпускные вечера. The Village с помощью московских блогеров решил выяснить, как прошел праздник.
Блогеры о Выпускном-2010

Блогеры о Выпускном-2010
Двадцать третьего июня в столице прошли выпускные вечера. The Village с помощью московских блогеров решил выяснить, как прошел праздник.

Перестройка: машины милиции
Перестройка: машины милиции В проекте «Перестройка» The Village приглашает молодых архитекторов и дизайнеров, чтобы с помощью конкретных предложений, улучшить городское пространство. В первой части группа молодых архитекторов из МАРХИ улучшала московские районы, в этот раз мы попросили проектную группу СИЛА выбрать и изменить часть государственного дизайна.
Перестройка: машины милиции

Перестройка: машины милиции
В проекте «Перестройка» The Village приглашает молодых архитекторов и дизайнеров, чтобы с помощью конкретных предложений, улучшить городское пространство. В первой части группа молодых архитекторов из МАРХИ улучшала московские районы, в этот раз мы попросили проектную группу СИЛА выбрать и изменить часть государственного дизайна.

Новая форма милиции от Валентина Юдашкина
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина 31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина

Новая форма милиции от Валентина Юдашкина
31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.