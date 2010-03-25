Милиционеры раздадут более 200 тысяч защитных масок Сотрудники милиции раздадут более 200 тысяч защитных медицинских масок. Об этом 6 августа РСН сообщил первый замглавы МВД Михаил Суходольский. В первую очередь речь идёт о регионах с наибольшим задымлением — Московской, Рязанской, Нижегородской областях.