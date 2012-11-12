вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов

Водители смогут ехать в этой зоне не быстрее 20 километров в час

1
Новости

Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов Водители смогут ехать в этой зоне не быстрее 20 километров в час

Новости

Разрешить сбивать дроны на ЧМ-2018

Глава Минтранса надеется, что законопроект успеют принять до начала соревнований

1
Новости

Разрешить сбивать дроны на ЧМ-2018 Глава Минтранса надеется, что законопроект успеют принять до начала соревнований

Новости

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале

Сначала регулярные рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир

0
Новости

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале Сначала регулярные рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир

«Либо вы приносите деньги, либо не получаете права»: Как новый закон изменит жизнь автомобилистов
Мнения
«Либо вы приносите деньги, либо не получаете права»: Как новый закон изменит жизнь автомобилистовЗачем водителей поделят на любителей и профессионалов?
5
«Либо вы приносите деньги, либо не получаете права»: Как новый закон изменит жизнь автомобилистов
Мнения

«Либо вы приносите деньги, либо не получаете права»: Как новый закон изменит жизнь автомобилистов Зачем водителей поделят на любителей и профессионалов?

Ситуация

СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом в октябре

Совещание по вопросу в скором времени пройдет в Каире

0
Ситуация

СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом в октябре Совещание по вопросу в скором времени пройдет в Каире

Ситуация

Безопасность российских аэропортов проверят в связи со взрывами в Брюсселе (обновлено)

Соответствующее заявление сделал министр транспорта России

1
Ситуация

Безопасность российских аэропортов проверят в связи со взрывами в Брюсселе (обновлено) Соответствующее заявление сделал министр транспорта России

Город

В 2016 году в Москве пройдут ещё три велопарада

Первый велопарад 2016 года состоялся 9 января

1
Город

В 2016 году в Москве пройдут ещё три велопарада Первый велопарад 2016 года состоялся 9 января

Транспорт

В метро разрешат проходить с собаками-поводырями

В метро собаку-поводыря пустят только при условии, если животное будет в наморднике и на поводке

2
Транспорт

В метро разрешат проходить с собаками-поводырями В метро собаку-поводыря пустят только при условии, если животное будет в наморднике и на поводке

Транспорт

Минтранс разрабатывает единый билет на все виды транспорта

Минтранс разработал законопроект, по которому можно будет купить единый билет на поездку с пересадками, например с самолёта на поезд. Такой билет обезопасит тех, кто опаздывает из-за задержки рейсов.

0
Транспорт

Минтранс разрабатывает единый билет на все виды транспорта Минтранс разработал законопроект, по которому можно будет купить единый билет на поездку с пересадками, например с самолёта на поезд. Такой билет обезопасит тех, кто опаздывает из-за задержки рейсов.

Транспорт

Подмосковных водителей и кондукторов оденут в униформу

Объявлен конкурс на дизайн униформы для водителей общественного транспорта в Подмосковье.

1
Транспорт

Подмосковных водителей и кондукторов оденут в униформу Объявлен конкурс на дизайн униформы для водителей общественного транспорта в Подмосковье.

Транспорт

Минтранс разработал новые правила для велосипедистов

Минтранс введет новшества в ПДД, касающиеся велосипедистов на дорогах. В своде правил появятся новые знаки и новые термины — «велосипедная дорожка» и «велопешеходная дорожка»

11
Транспорт

Минтранс разработал новые правила для велосипедистов Минтранс введет новшества в ПДД, касающиеся велосипедистов на дорогах. В своде правил появятся новые знаки и новые термины — «велосипедная дорожка» и «велопешеходная дорожка»

Транспорт

Досмотры на вокзалах станут как в аэропортах

На московских вокзалах появится система безопасности как в аэропортах.

2
Транспорт

Досмотры на вокзалах станут как в аэропортах На московских вокзалах появится система безопасности как в аэропортах.

Транспорт

В самолёты запретят проносить алкоголь из Duty Free

Авиаперевозчики и Минтранс подготовили поправки в Воздушный кодекс, которые запретят проносить на борт самолёта алкоголь, даже если он куплен в Duty Free.

10
Транспорт

В самолёты запретят проносить алкоголь из Duty Free Авиаперевозчики и Минтранс подготовили поправки в Воздушный кодекс, которые запретят проносить на борт самолёта алкоголь, даже если он куплен в Duty Free.