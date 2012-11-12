Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов
Водители смогут ехать в этой зоне не быстрее 20 километров в час
Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов Водители смогут ехать в этой зоне не быстрее 20 километров в час
Разрешить сбивать дроны на ЧМ-2018
Глава Минтранса надеется, что законопроект успеют принять до начала соревнований
Разрешить сбивать дроны на ЧМ-2018 Глава Минтранса надеется, что законопроект успеют принять до начала соревнований
Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале
Сначала регулярные рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир
Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале Сначала регулярные рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир
«Либо вы приносите деньги, либо не получаете права»: Как новый закон изменит жизнь автомобилистов Зачем водителей поделят на любителей и профессионалов?
СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом в октябре
Совещание по вопросу в скором времени пройдет в Каире
СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом в октябре Совещание по вопросу в скором времени пройдет в Каире
Безопасность российских аэропортов проверят в связи со взрывами в Брюсселе (обновлено)
Соответствующее заявление сделал министр транспорта России
Безопасность российских аэропортов проверят в связи со взрывами в Брюсселе (обновлено) Соответствующее заявление сделал министр транспорта России
В метро разрешат проходить с собаками-поводырями
В метро собаку-поводыря пустят только при условии, если животное будет в наморднике и на поводке
В метро разрешат проходить с собаками-поводырями В метро собаку-поводыря пустят только при условии, если животное будет в наморднике и на поводке
Минтранс разрабатывает единый билет на все виды транспорта
Минтранс разработал законопроект, по которому можно будет купить единый билет на поездку с пересадками, например с самолёта на поезд. Такой билет обезопасит тех, кто опаздывает из-за задержки рейсов.
Минтранс разрабатывает единый билет на все виды транспорта Минтранс разработал законопроект, по которому можно будет купить единый билет на поездку с пересадками, например с самолёта на поезд. Такой билет обезопасит тех, кто опаздывает из-за задержки рейсов.
Подмосковных водителей и кондукторов оденут в униформу
Объявлен конкурс на дизайн униформы для водителей общественного транспорта в Подмосковье.
Подмосковных водителей и кондукторов оденут в униформу Объявлен конкурс на дизайн униформы для водителей общественного транспорта в Подмосковье.
Минтранс разработал новые правила для велосипедистов
Минтранс введет новшества в ПДД, касающиеся велосипедистов на дорогах. В своде правил появятся новые знаки и новые термины — «велосипедная дорожка» и «велопешеходная дорожка»
Минтранс разработал новые правила для велосипедистов Минтранс введет новшества в ПДД, касающиеся велосипедистов на дорогах. В своде правил появятся новые знаки и новые термины — «велосипедная дорожка» и «велопешеходная дорожка»
Досмотры на вокзалах станут как в аэропортах
На московских вокзалах появится система безопасности как в аэропортах.
Досмотры на вокзалах станут как в аэропортах На московских вокзалах появится система безопасности как в аэропортах.
В самолёты запретят проносить алкоголь из Duty Free
Авиаперевозчики и Минтранс подготовили поправки в Воздушный кодекс, которые запретят проносить на борт самолёта алкоголь, даже если он куплен в Duty Free.