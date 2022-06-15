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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«РБК»: Банки перестали получать деньги на продвижение карт «Мир», потому что в России нет конкуренции

«РБК»: Банки перестали получать деньги на продвижение карт «Мир», потому что в России нет конкуренции

Карты «Мир» заработали в Южной Корее

Карты «Мир» заработали в Южной Корее

Картами «Мир» можно будет платить с помощью QR-кода
15 июня 2022

Картами «Мир» можно будет платить с помощью QR-кода

18 мая 2022

В турецких отелях будут принимать карты «МИР»

Пикет с картой «Мир» вместо плаката
Фото дня
29 марта 2022

Пикет с картой «Мир» вместо плаката

Худи «Мир во всем мире» от бренда TSCH. Деньги с продаж пойдут Красному Кресту
Товар дня
21 марта 2022

Худи «Мир во всем мире» от бренда TSCH. Деньги с продаж пойдут Красному Кресту

В Грузии не обслуживают карты «Мир». Их прием для оплаты считается нарушением закона
19 марта 2022

В Грузии не обслуживают карты «Мир». Их прием для оплаты считается нарушением закона

Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают
Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают И в каких банках можно оформить карты с Union Pay и JCB
Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают

Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают
И в каких банках можно оформить карты с Union Pay и JCB

Держатели карты «Мир» получат скидку на катки ВДНХ и в Парке Горького
26 ноября 2021

Держатели карты «Мир» получат скидку на катки ВДНХ и в Парке Горького

10 ноября 2021

Apple разрешила оплачивать приложения и подписки картами «Мир»

3 ноября 2020

В Москве пользователи Mir Pay смогут ездить на метро со скидкой 20 рублей

28 августа 2020

Держатели карт «Мир» автоматически получат кешбэк в приложении «Едадил»

«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам

Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера

«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам

Лучшие аэропорты мира

Два российских аэропорта вошли в топ-100

Лучшие аэропорты мира

Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно

Скидка составит 10 рублей

Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно

50 % на авиабилеты в города проведения матчей сборной России по футболу

Акцией могут воспользоваться держатели карты «Мир»

50 % на авиабилеты в города проведения матчей сборной России по футболу

В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль

Акция приурочена ко Дню города

В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль

Метро предоставит скидки на проезд по карте «Мир»

А в сентябре также по сниженному тарифу смогут ездить владельцы Mastercard

Метро предоставит скидки на проезд по карте «Мир»

С 2020 года пособия безработным и матерям станут перечислять только на карты «Мир»

Также на «Мир» будут переводить выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации

С 2020 года пособия безработным и матерям станут перечислять только на карты «Мир»

В культурном центре «ЗИЛ» открылась выставка мира

В программе — театральные вечера, перформансы и кинопоказы

В культурном центре «ЗИЛ» открылась выставка мира

Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты

Пока воспользоваться услугой могут клиенты восьми банков

Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты

Как перевести деньги с карты «Мир»
Как перевести деньги с карты «Мир» Сервисы перевода с карты на карту, которые работают с национальной платежной системой
Как перевести деньги с карты «Мир»

Как перевести деньги с карты «Мир»
Сервисы перевода с карты на карту, которые работают с национальной платежной системой

Самые миролюбивые страны мира

Россия оказалась в конце рейтинга

Самые миролюбивые страны мира

Всеволод Чаплин — о разрушении Москвы и Петербурга для блага России

Протеиерей прокомментировал конфликт России и США

Всеволод Чаплин — о разрушении Москвы и Петербурга для блага России

«Мир» запустит аналог Apple Pay для Android

Сервис «Мир Pay» решили делать независимо из-за затянувшихся переговоров с компаниями

«Мир» запустит аналог Apple Pay для Android

Сколько граждан считают Россию свободной страной

Половина россиян считает, что в мире необъективно воспринимают нашу страну

Сколько граждан считают Россию свободной страной

Все интернет-магазины обяжут принимать карту «Мир»

Нововведения должны повысить честную конкуренцию

Все интернет-магазины обяжут принимать карту «Мир»

Снятие российских флагов в США, телекомпания Малахова и новая драма с Мэйси Уильямс
Снятие российских флагов в США, телекомпания Малахова и новая драма с Мэйси Уильямс Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Снятие российских флагов в США, телекомпания Малахова и новая драма с Мэйси Уильямс

Снятие российских флагов в США, телекомпания Малахова и новая драма с Мэйси Уильямс
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Из карты «Мир» хотят сделать общенациональный проездной

Работа в этом направлении уже началась

Из карты «Мир» хотят сделать общенациональный проездной

Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт «Мир» для бюджетников

Всего Сбербанк выпустил 11 миллионов карт

Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт «Мир» для бюджетников

СМИ узнали о намерении ограничить автопереводы с карт «Мир»

По словам представителя «Мира», основная задача платежной системы — сделать карты удобными

СМИ узнали о намерении ограничить автопереводы с карт «Мир»

В карту «Мир» добавят функцию зачетной книжки

Это позволит сделать зачетки электронными

В карту «Мир» добавят функцию зачетной книжки

Правительство втрое сократило субсидии производителям чипов для карт «Мир»

Сокращение связано со снижением закупок чипов по проекту Центробанка

Правительство втрое сократило субсидии производителям чипов для карт «Мир»

MasterCard может расширить сеть приема карт «Мир» за рубежом

Стороны договариваются о выпуске кобейджинговых карт

MasterCard может расширить сеть приема карт «Мир» за рубежом

Платная подписка в VK Mobile, контракт НФЛ и Amazon и рекордный максимум акций Tesla

Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Платная подписка в VK Mobile, контракт НФЛ и Amazon и рекордный максимум акций Tesla

Перевод пенсионеров на карты «Мир» отсрочили на два года

Предполагалось, что он завершится в 2018 году

Перевод пенсионеров на карты «Мир» отсрочили на два года

Центробанк потребовал к марту подготовить банкоматы для карт «Мир»

В пресс-службе ЦБ «РБК» отказались называть банки, которым адресовано письмо

Центробанк потребовал к марту подготовить банкоматы для карт «Мир»

В московских электричках начали принимать карты «Мир»

ЦППК принимает карты в автоматах и в кассах

В московских электричках начали принимать карты «Мир»

Банки попросят отменить перевод бюджетников на карты «Мир» (обновлено)

Они опасаются недовольства клиентов и разрушения сложившейся инфраструктуры

Банки попросят отменить перевод бюджетников на карты «Мир» (обновлено)

У национальных карт «Мир» появился кешбэк

Программа лояльности предусматривает возврат 10-15 % от стоимости покупок

У национальных карт «Мир» появился кешбэк

Национальные карты «Мир» хотят задействовать в госзакупках

Минэкономразвития предлагает пересмотреть подход к организации расчетов между участниками системы

Национальные карты «Мир» хотят задействовать в госзакупках

Путин утвердил новую концепцию внешней политики

Согласно документу, Россия проводит независимую внешнюю политику, основанную на уважении международного права

Путин утвердил новую концепцию внешней политики

Соцкарту москвича переведут на базу национальной карты «Мир»

Замена карт начнется в 2017 году

Соцкарту москвича переведут на базу национальной карты «Мир»

Бюджетников хотят обязать пользоваться картой «Мир»

Пока национальный «пластик» выпускают не все банки, работающие с получателями бюджетных средств

Бюджетников хотят обязать пользоваться картой «Мир»

Возобновление работы SpaceX, беспилотные такси Uber и соцсеть от YouTube

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Возобновление работы SpaceX, беспилотные такси Uber и соцсеть от YouTube

Уязвимость Telegram, проблемы Apple Watch и отмена «налога на тампоны»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Уязвимость Telegram, проблемы Apple Watch и отмена «налога на тампоны»

Раскол в Hyperloop One, инвестиции в биткоины и миллиард за доставку бритв

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Раскол в Hyperloop One, инвестиции в биткоины и миллиард за доставку бритв

В «Макдоналдсе» начали принимать национальные карты «Мир»

Компания начала работать с системой с 1 июля 2016 года

В «Макдоналдсе» начали принимать национальные карты «Мир»

На национальных картах «Мир» появится кешбэк

Первыми в пилотном проекте примут участие три банка

На национальных картах «Мир» появится кешбэк

Банк России предупредил об уязвимости карт «Мир»

Держатели национальных платёжных карт могут быть уязвимы для злоумышленников через дистанционные каналы обслуживания

Банк России предупредил об уязвимости карт «Мир»

К национальной платёжной карте «Мир» привяжут соцльготы

С помощью карт НСПК можно будет оплачивать проезд, записываться в поликлиники и получать скидки

К национальной платёжной карте «Мир» привяжут соцльготы

С июля платёжными картами «Мир» можно будет расплачиваться в Сети

Уже сейчас их оснащают дополнительной защитой по технологии 3D Secure

С июля платёжными картами «Мир» можно будет расплачиваться в Сети

Бесконтактные карты «Мир» появятся в 2017 году

Расходы банков на их выпуск могут увеличиться вдвое

Бесконтактные карты «Мир» появятся в 2017 году

Центробанк потребовал ускорить приём национальных карт «Мир»

Пока к их эквайрингу приступили всего 12 кредитных учреждений, а к эмиссии — семь

Центробанк потребовал ускорить приём национальных карт «Мир»

Магазины обяжут принимать к оплате национальные карты «Мир»

Сейчас обязанность обеспечить обслуживание по карте распространяется только на точки с оборотом от 120 миллионов рублей в год

Магазины обяжут принимать к оплате национальные карты «Мир»

В России выпустили первые национальные карты «Мир»

Массовая эмиссия карт запланирована на вторую половину 2016 года

В России выпустили первые национальные карты «Мир»

Банки пожаловались на дороговизну национальных карт «Мир»

В НСПК пообещали представить более дешёвую альтернативу для массового сегмента в 2016 году

Банки пожаловались на дороговизну национальных карт «Мир»

МГУ вошёл в топ-50 рейтинга вузов QS

Московский государственный университет отмечен в рейтинге сразу по нескольким специальностям

МГУ вошёл в топ-50 рейтинга вузов QS

Сколько стоят кроссовки adidas Originals в Москве, Париже, Лондоне и в онлайн-магазине
Сколько стоят кроссовки adidas Originals в Москве, Париже, Лондоне и в онлайн-магазине The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных городах мира и в интернете
Сколько стоят кроссовки adidas Originals в Москве, Париже, Лондоне и в онлайн-магазине

Сколько стоят кроссовки adidas Originals в Москве, Париже, Лондоне и в онлайн-магазине
The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных городах мира и в интернете

Начни бизнес: Хостел
Начни бизнес: Хостел H&F рассказывает о том, как начать собственное дело. На этот раз — хостел.
Начни бизнес: Хостел

Начни бизнес: Хостел
H&F рассказывает о том, как начать собственное дело. На этот раз — хостел.

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