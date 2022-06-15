«РБК»: Банки перестали получать деньги на продвижение карт «Мир», потому что в России нет конкуренции
Худи «Мир во всем мире» от бренда TSCH. Деньги с продаж пойдут Красному Кресту
Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают И в каких банках можно оформить карты с Union Pay и JCB
«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам
Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера
Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно
Скидка составит 10 рублей
50 % на авиабилеты в города проведения матчей сборной России по футболу
Акцией могут воспользоваться держатели карты «Мир»
В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль
Акция приурочена ко Дню города
Метро предоставит скидки на проезд по карте «Мир»
А в сентябре также по сниженному тарифу смогут ездить владельцы Mastercard
С 2020 года пособия безработным и матерям станут перечислять только на карты «Мир»
Также на «Мир» будут переводить выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации
В культурном центре «ЗИЛ» открылась выставка мира
В программе — театральные вечера, перформансы и кинопоказы
Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты
Пока воспользоваться услугой могут клиенты восьми банков
Как перевести деньги с карты «Мир» Сервисы перевода с карты на карту, которые работают с национальной платежной системой
Всеволод Чаплин — о разрушении Москвы и Петербурга для блага России
Протеиерей прокомментировал конфликт России и США
«Мир» запустит аналог Apple Pay для Android
Сервис «Мир Pay» решили делать независимо из-за затянувшихся переговоров с компаниями
Сколько граждан считают Россию свободной страной
Половина россиян считает, что в мире необъективно воспринимают нашу страну
Все интернет-магазины обяжут принимать карту «Мир»
Нововведения должны повысить честную конкуренцию
Снятие российских флагов в США, телекомпания Малахова и новая драма с Мэйси Уильямс Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Из карты «Мир» хотят сделать общенациональный проездной
Работа в этом направлении уже началась
Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт «Мир» для бюджетников
Всего Сбербанк выпустил 11 миллионов карт
СМИ узнали о намерении ограничить автопереводы с карт «Мир»
По словам представителя «Мира», основная задача платежной системы — сделать карты удобными
Правительство втрое сократило субсидии производителям чипов для карт «Мир»
Сокращение связано со снижением закупок чипов по проекту Центробанка
MasterCard может расширить сеть приема карт «Мир» за рубежом
Стороны договариваются о выпуске кобейджинговых карт
Платная подписка в VK Mobile, контракт НФЛ и Amazon и рекордный максимум акций Tesla
Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Перевод пенсионеров на карты «Мир» отсрочили на два года
Предполагалось, что он завершится в 2018 году
Центробанк потребовал к марту подготовить банкоматы для карт «Мир»
В пресс-службе ЦБ «РБК» отказались называть банки, которым адресовано письмо
В московских электричках начали принимать карты «Мир»
ЦППК принимает карты в автоматах и в кассах
Банки попросят отменить перевод бюджетников на карты «Мир» (обновлено)
Они опасаются недовольства клиентов и разрушения сложившейся инфраструктуры
У национальных карт «Мир» появился кешбэк
Программа лояльности предусматривает возврат 10-15 % от стоимости покупок
Национальные карты «Мир» хотят задействовать в госзакупках
Минэкономразвития предлагает пересмотреть подход к организации расчетов между участниками системы
Путин утвердил новую концепцию внешней политики
Согласно документу, Россия проводит независимую внешнюю политику, основанную на уважении международного права
Бюджетников хотят обязать пользоваться картой «Мир»
Пока национальный «пластик» выпускают не все банки, работающие с получателями бюджетных средств
Возобновление работы SpaceX, беспилотные такси Uber и соцсеть от YouTube
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Уязвимость Telegram, проблемы Apple Watch и отмена «налога на тампоны»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Раскол в Hyperloop One, инвестиции в биткоины и миллиард за доставку бритв
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В «Макдоналдсе» начали принимать национальные карты «Мир»
Компания начала работать с системой с 1 июля 2016 года
На национальных картах «Мир» появится кешбэк
Первыми в пилотном проекте примут участие три банка
Банк России предупредил об уязвимости карт «Мир»
Держатели национальных платёжных карт могут быть уязвимы для злоумышленников через дистанционные каналы обслуживания
К национальной платёжной карте «Мир» привяжут соцльготы
С помощью карт НСПК можно будет оплачивать проезд, записываться в поликлиники и получать скидки
С июля платёжными картами «Мир» можно будет расплачиваться в Сети
Уже сейчас их оснащают дополнительной защитой по технологии 3D Secure
Бесконтактные карты «Мир» появятся в 2017 году
Расходы банков на их выпуск могут увеличиться вдвое
Центробанк потребовал ускорить приём национальных карт «Мир»
Пока к их эквайрингу приступили всего 12 кредитных учреждений, а к эмиссии — семь
Магазины обяжут принимать к оплате национальные карты «Мир»
Сейчас обязанность обеспечить обслуживание по карте распространяется только на точки с оборотом от 120 миллионов рублей в год
В России выпустили первые национальные карты «Мир»
Массовая эмиссия карт запланирована на вторую половину 2016 года
Банки пожаловались на дороговизну национальных карт «Мир»
В НСПК пообещали представить более дешёвую альтернативу для массового сегмента в 2016 году
МГУ вошёл в топ-50 рейтинга вузов QS
Московский государственный университет отмечен в рейтинге сразу по нескольким специальностям