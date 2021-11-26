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Держатели карты «Мир» получат скидку на катки ВДНХ и в Парке Горького
Держатели карты «Мир» получат скидку на катки ВДНХ и в Парке Горького
Новости

Держатели карты «Мир» получат скидку на катки ВДНХ и в Парке Горького

Держатели платежной системы «Мир» получат скидку 20 % при покупке билетов на катки в Парке Горького и ВДНХ.

В пятницу, 26 ноября, на ВДНХ и в Парке Горького открылись катки, а «Мир» выступает их партнером. Посмотреть, как выглядит самый большой каток в Москве на ВДНХ, можно здесь.

Для тех, кто не любит носить шапки, но простудиться на катке тоже не хочет, The Village собрал девять актуальных российских брендов головных уборов.

Источник: пресс-служба «Мира»

Фотографии: пресс-служба ВДНХ

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обновлено2 декабря 2021

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