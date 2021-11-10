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10 ноября 2021

Apple разрешила оплачивать приложения и подписки картами «Мир»

3 ноября 2020

В Москве пользователи Mir Pay смогут ездить на метро со скидкой 20 рублей

28 августа 2020

Держатели карт «Мир» автоматически получат кешбэк в приложении «Едадил»