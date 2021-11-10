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2021-11-10T10:13:55.000+03:00
10 ноября 2021
Apple разрешила оплачивать приложения и подписки картами «Мир»
2020-11-03T10:39:15.000+03:00
3 ноября 2020
В Москве пользователи Mir Pay смогут ездить на метро со скидкой 20 рублей
2020-08-28T15:27:24.000+03:00
28 августа 2020
Держатели карт «Мир» автоматически получат кешбэк в приложении «Едадил»
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