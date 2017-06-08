«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам
Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера
«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера
Лучшие аэропорты мира Два российских аэропорта вошли в топ-100
Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно
Скидка составит 10 рублей
Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно Скидка составит 10 рублей
50 % на авиабилеты в города проведения матчей сборной России по футболу
Акцией могут воспользоваться держатели карты «Мир»
50 % на авиабилеты в города проведения матчей сборной России по футболу Акцией могут воспользоваться держатели карты «Мир»
В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль
Акция приурочена ко Дню города
В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль Акция приурочена ко Дню города
Метро предоставит скидки на проезд по карте «Мир»
А в сентябре также по сниженному тарифу смогут ездить владельцы Mastercard
Метро предоставит скидки на проезд по карте «Мир» А в сентябре также по сниженному тарифу смогут ездить владельцы Mastercard
С 2020 года пособия безработным и матерям станут перечислять только на карты «Мир»
Также на «Мир» будут переводить выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации
С 2020 года пособия безработным и матерям станут перечислять только на карты «Мир» Также на «Мир» будут переводить выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации
В культурном центре «ЗИЛ» открылась выставка мира
В программе — театральные вечера, перформансы и кинопоказы
В культурном центре «ЗИЛ» открылась выставка мира В программе — театральные вечера, перформансы и кинопоказы
Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты
Пока воспользоваться услугой могут клиенты восьми банков
Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты Пока воспользоваться услугой могут клиенты восьми банков
Как перевести деньги с карты «Мир» Сервисы перевода с карты на карту, которые работают с национальной платежной системой
Самые миролюбивые страны мира Россия оказалась в конце рейтинга
Всеволод Чаплин — о разрушении Москвы и Петербурга для блага России
Протеиерей прокомментировал конфликт России и США
Всеволод Чаплин — о разрушении Москвы и Петербурга для блага России Протеиерей прокомментировал конфликт России и США
«Мир» запустит аналог Apple Pay для Android
Сервис «Мир Pay» решили делать независимо из-за затянувшихся переговоров с компаниями
«Мир» запустит аналог Apple Pay для Android Сервис «Мир Pay» решили делать независимо из-за затянувшихся переговоров с компаниями
Сколько граждан считают Россию свободной страной
Половина россиян считает, что в мире необъективно воспринимают нашу страну
Сколько граждан считают Россию свободной страной Половина россиян считает, что в мире необъективно воспринимают нашу страну
Все интернет-магазины обяжут принимать карту «Мир»
Нововведения должны повысить честную конкуренцию
Все интернет-магазины обяжут принимать карту «Мир» Нововведения должны повысить честную конкуренцию
Снятие российских флагов в США, телекомпания Малахова и новая драма с Мэйси Уильямс Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Из карты «Мир» хотят сделать общенациональный проездной
Работа в этом направлении уже началась
Из карты «Мир» хотят сделать общенациональный проездной
Работа в этом направлении уже началась
Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт «Мир» для бюджетников
Всего Сбербанк выпустил 11 миллионов карт
Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт «Мир» для бюджетников
Всего Сбербанк выпустил 11 миллионов карт
СМИ узнали о намерении ограничить автопереводы с карт «Мир»
По словам представителя «Мира», основная задача платежной системы — сделать карты удобными