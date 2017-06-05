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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Арт-пространство NOL откроют благотворительным фестивалем поэзии «#вЖЫвую»

На мероприятии выступят лидер группы OQJAV Вадик Королев и солист «Сансары» Саша Гагарин

Арт-пространство NOL откроют благотворительным фестивалем поэзии «#вЖЫвую»

Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk
Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk Чем заняться в праздничные дни в Москве
Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk

Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk
Чем заняться в праздничные дни в Москве

Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены»
Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены» Как хорошо провести выходные в Москве
Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены»

Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены»
Как хорошо провести выходные в Москве

В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки

Программу примет новая концертная площадка «Зеленый театр. Сцена на воде»

В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки