Арт-пространство NOL откроют благотворительным фестивалем поэзии «#вЖЫвую»
На мероприятии выступят лидер группы OQJAV Вадик Королев и солист «Сансары» Саша Гагарин
Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk Чем заняться в праздничные дни в Москве
Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk Чем заняться в праздничные дни в Москве
Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены» Как хорошо провести выходные в Москве
Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены» Как хорошо провести выходные в Москве
В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки
Программу примет новая концертная площадка «Зеленый театр. Сцена на воде»