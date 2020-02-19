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«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢»
«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢» Можно ли выжить в Москве, заменив все мясное на блюда из Beyond Meat
«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢»

«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢»
Можно ли выжить в Москве, заменив все мясное на блюда из Beyond Meat