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Новости

Скрытые команды для Siri, кредитка от Apple и сериал Facebook про женский футбол

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Скрытые команды для Siri, кредитка от Apple и сериал Facebook про женский футбол Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Продажа The Body Shop, город для дронов и AR-линейка на iOS

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Продажа The Body Shop, город для дронов и AR-линейка на iOS Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Неразбериха в Samsung, «Машина кошмаров» из MIT и колонизация Марса

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Неразбериха в Samsung, «Машина кошмаров» из MIT и колонизация Марса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Антивирус для Telegram, печать роботов и конфликт в Daimler из-за колбасок

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Антивирус для Telegram, печать роботов и конфликт в Daimler из-за колбасок Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Последние дни «Макдоналдса», новинки Xiaomi и фальшивые отзывы на Amazon

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Последние дни «Макдоналдса», новинки Xiaomi и фальшивые отзывы на Amazon Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Гиперкуб», первое здание инновационного центра «Сколково»
Интерьер недели
«Гиперкуб», первое здание инновационного центра «Сколково»Семиэтажное здание с интерактивным фасадом, светоуловителями и лабораторией дронов, построенное на бывших тепличных угодьях совхоза «Заречье»
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«Гиперкуб», первое здание инновационного центра «Сколково»
Интерьер недели

«Гиперкуб», первое здание инновационного центра «Сколково» Семиэтажное здание с интерактивным фасадом, светоуловителями и лабораторией дронов, построенное на бывших тепличных угодьях совхоза «Заречье»

Новости

ФБР заподозрило российских шпионов в перехвате технологий США

Бюро предупредило MIT и американские стартапы с российским финансированием о потенциальной опасности

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Новости

ФБР заподозрило российских шпионов в перехвате технологий США Бюро предупредило MIT и американские стартапы с российским финансированием о потенциальной опасности

Новости

В MIT научились предсказывать популярность снимков в соцсетях

Алгоритм анализа фотографий ещё дорабатывается

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Новости

В MIT научились предсказывать популярность снимков в соцсетях Алгоритм анализа фотографий ещё дорабатывается

Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономики
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономикиH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по основам бизнеса.
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Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономики
Облако знаний

Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономики H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по основам бизнеса.

Business Geek: Интерфейсы года, скворечники от Airbnb, пропавшие посылки Amazon и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Интерфейсы года, скворечники от Airbnb, пропавшие посылки Amazon и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Интерфейсы года, скворечники от Airbnb, пропавшие посылки Amazon и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Интерфейсы года, скворечники от Airbnb, пропавшие посылки Amazon и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Онлайн-курсы: 5 программ по финансовому менеджменту
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ по финансовому менеджментуH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В третьем выпуске — обзор программ по финансовому менеджменту.
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Онлайн-курсы: 5 программ по финансовому менеджменту
Менеджмент

Онлайн-курсы: 5 программ по финансовому менеджменту H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В третьем выпуске — обзор программ по финансовому менеджменту.

Новости

Учёные из MIT придумали голографический экран за $10

В дальнейшем он сможет использоваться как на телевидении, так и в коммуникационных сервисах

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Новости

Учёные из MIT придумали голографический экран за $10 В дальнейшем он сможет использоваться как на телевидении, так и в коммуникационных сервисах

Новости

MIT заработал на «Сколково» 1,6 млрд рублей

Российские власти направляли в США деньги, предназначенные на развитие наукограда

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Новости

MIT заработал на «Сколково» 1,6 млрд рублей Российские власти направляли в США деньги, предназначенные на развитие наукограда