Скрытые команды для Siri, кредитка от Apple и сериал Facebook про женский футбол
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Продажа The Body Shop, город для дронов и AR-линейка на iOS
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Неразбериха в Samsung, «Машина кошмаров» из MIT и колонизация Марса
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Антивирус для Telegram, печать роботов и конфликт в Daimler из-за колбасок
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Антивирус для Telegram, печать роботов и конфликт в Daimler из-за колбасок Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Последние дни «Макдоналдса», новинки Xiaomi и фальшивые отзывы на Amazon
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Последние дни «Макдоналдса», новинки Xiaomi и фальшивые отзывы на Amazon Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Гиперкуб», первое здание инновационного центра «Сколково» Семиэтажное здание с интерактивным фасадом, светоуловителями и лабораторией дронов, построенное на бывших тепличных угодьях совхоза «Заречье»
ФБР заподозрило российских шпионов в перехвате технологий США
Бюро предупредило MIT и американские стартапы с российским финансированием о потенциальной опасности
ФБР заподозрило российских шпионов в перехвате технологий США Бюро предупредило MIT и американские стартапы с российским финансированием о потенциальной опасности
В MIT научились предсказывать популярность снимков в соцсетях
Алгоритм анализа фотографий ещё дорабатывается
В MIT научились предсказывать популярность снимков в соцсетях Алгоритм анализа фотографий ещё дорабатывается
Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономики H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по основам бизнеса.
Business Geek: Интерфейсы года, скворечники от Airbnb, пропавшие посылки Amazon и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Онлайн-курсы: 5 программ по финансовому менеджменту H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В третьем выпуске — обзор программ по финансовому менеджменту.
Учёные из MIT придумали голографический экран за $10
В дальнейшем он сможет использоваться как на телевидении, так и в коммуникационных сервисах