Кафе Meatball Company переезжает
Из-за разногласий с арендатором Meatball Company с сегодняшнего дня не работает.
Кафе Meatball Company переезжает Из-за разногласий с арендатором Meatball Company с сегодняшнего дня не работает.
Кафе Meatball Heaven На Большой Никитской открылось кафе с тефтелями ресторанного уровня.
Кафе Meatball Heaven На Большой Никитской открылось кафе с тефтелями ресторанного уровня.
Meatball Company лишились вывески
Из-за жалобы местного жителя владельцев кафе Meatball Company заставили снять вывеску на английском языке.
Meatball Company лишились вывески Из-за жалобы местного жителя владельцев кафе Meatball Company заставили снять вывеску на английском языке.
Новое место: Кафе Meatball Company — закрылось На 4-й Тверской-Ямской улице открылось небольшое кафе, где главное и почти единственное блюдо в меню — тефтели.