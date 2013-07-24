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Кафе Meatball Company переезжает

Из-за разногласий с арендатором Meatball Company с сегодняшнего дня не работает.

Кафе Meatball Company переезжает
Из-за разногласий с арендатором Meatball Company с сегодняшнего дня не работает.

Кафе Meatball Heaven
Кафе Meatball Heaven На Большой Никитской открылось кафе с тефтелями ресторанного уровня.
Кафе Meatball Heaven

Кафе Meatball Heaven
На Большой Никитской открылось кафе с тефтелями ресторанного уровня.

Meatball Company лишились вывески

Из-за жалобы местного жителя владельцев кафе Meatball Company заставили снять вывеску на английском языке.

Meatball Company лишились вывески
Из-за жалобы местного жителя владельцев кафе Meatball Company заставили снять вывеску на английском языке.

Новое место: Кафе Meatball Company — закрылось
Новое место: Кафе Meatball Company — закрылось На 4-й Тверской-Ямской улице открылось небольшое кафе, где главное и почти единственное блюдо в меню — тефтели.
Новое место: Кафе Meatball Company — закрылось

Новое место: Кафе Meatball Company — закрылось
На 4-й Тверской-Ямской улице открылось небольшое кафе, где главное и почти единственное блюдо в меню — тефтели.