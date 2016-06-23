«Вкусвилл» начал устанавливать автоматы со своими продуктами на станциях МЦК
Компания намерена расширить ассортимент и продвигать бренд, считают эксперты
«Вкусвилл» начал устанавливать автоматы со своими продуктами на станциях МЦК Компания намерена расширить ассортимент и продвигать бренд, считают эксперты
Объявлен победитель конкурса по благоустройству территорий вокруг 31 станции МЦК
Стоимость разработки проекта составит около 100 миллионов рублей
Объявлен победитель конкурса по благоустройству территорий вокруг 31 станции МЦК Стоимость разработки проекта составит около 100 миллионов рублей
Медленное телевидение: Все Московское центральное кольцо за 77 минут Как выглядит новая трасса из кабины машиниста
Все самое важное о Московском центральном кольце The Village отвечает на десять простых вопросов о новом городском транспорте
На Московском центральном кольце организуют экскурсионные рейсы
Во время рейсов пассажирам расскажут про достопримечательности вокруг МЦК
На Московском центральном кольце организуют экскурсионные рейсы Во время рейсов пассажирам расскажут про достопримечательности вокруг МЦК
Схема метро и Московского центрального кольца
На едином транспортном портале столицы появились несколько подробных карт готовящегося к запуску МЦК
Схема метро и Московского центрального кольца На едином транспортном портале столицы появились несколько подробных карт готовящегося к запуску МЦК
На МЦК введут возможность оплаты проезда банковской картой
Также на кольце заработает система транспортной навигации
На МЦК введут возможность оплаты проезда банковской картой Также на кольце заработает система транспортной навигации
В Москве осенью откроется музей истории МКЖД
Здесь организуют мультимедийную выставку о роли кольца в жизни города и страны
В Москве осенью откроется музей истории МКЖД Здесь организуют мультимедийную выставку о роли кольца в жизни города и страны
На МЦК будут работать инспекторы для помощи пассажирам
Им выдадут поясные громкоговорители, ручные электромегафоны и смартфоны с возможностью видеозаписи
На МЦК будут работать инспекторы для помощи пассажирам Им выдадут поясные громкоговорители, ручные электромегафоны и смартфоны с возможностью видеозаписи
Билет на метро и электрички объединят
Первыми мультибилетом смогут воспользоваться пассажиры МКЖД
Билет на метро и электрички объединят Первыми мультибилетом смогут воспользоваться пассажиры МКЖД
У Московского центрального кольца появилась своя символика
Cимволы МЦК разместят на дверях у входа на станции, в досмотровых зонах и на информационных табло
У Московского центрального кольца появилась своя символика Cимволы МЦК разместят на дверях у входа на станции, в досмотровых зонах и на информационных табло
Московские власти проведут информационную кампанию перед запуском МЦК
Пассажирам расскажут о принципах работы кольца и вариантах пересадок
Московские власти проведут информационную кампанию перед запуском МЦК Пассажирам расскажут о принципах работы кольца и вариантах пересадок
На Кольцевой линии метро начали объявлять станции на английском
Ранее на английском языке делали объявления только на Таганско-Краснопресненской линии
На Кольцевой линии метро начали объявлять станции на английском Ранее на английском языке делали объявления только на Таганско-Краснопресненской линии
Тестовый поезд МКЖД не подошёл по размеру к платформе (обновлено)
Один из машинистов написал в Instagram, что поезд оказался слишком широким для платформы
Тестовый поезд МКЖД не подошёл по размеру к платформе (обновлено) Один из машинистов написал в Instagram, что поезд оказался слишком широким для платформы
Осенью откроется 14 пересадок с МКЖД на станции метро Всего планируют открыть 17 пересадок
На «Активном гражданине» проголосовали против присвоения станции МКЖД имени Войкова
Больше двух третей участников высказались за присвоение платформе названия, отражающего историю этого района
На «Активном гражданине» проголосовали против присвоения станции МКЖД имени Войкова Больше двух третей участников высказались за присвоение платформе названия, отражающего историю этого района
Московское центральное кольцо будет готово к запуску 1 сентября
Пассажирское движение начнётся несколькими днями позже
Московское центральное кольцо будет готово к запуску 1 сентября Пассажирское движение начнётся несколькими днями позже
МКЖД переименовали в Московское центральное кольцо
Открытие кольца запланировано на осень 2016 года
МКЖД переименовали в Московское центральное кольцо Открытие кольца запланировано на осень 2016 года
По МКЖД запустили тестовые поезда
Открытие Московской кольцевой железной дороги запланировано на 2 сентября 2016 года
По МКЖД запустили тестовые поезда Открытие Московской кольцевой железной дороги запланировано на 2 сентября 2016 года
На «Активном гражданине» стартовало голосование за название новой станции МКЖД
Более 40 членов Общественной палаты Москвы посчитали, что вопросы названия станции метро «Войковская» и строящейся платформы МКЖД необходимо рассматривать отдельно