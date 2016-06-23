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Новости

«Вкусвилл» начал устанавливать автоматы со своими продуктами на станциях МЦК

Компания намерена расширить ассортимент и продвигать бренд, считают эксперты

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Новости

«Вкусвилл» начал устанавливать автоматы со своими продуктами на станциях МЦК Компания намерена расширить ассортимент и продвигать бренд, считают эксперты

Новости

Объявлен победитель конкурса по благоустройству территорий вокруг 31 станции МЦК

Стоимость разработки проекта составит около 100 миллионов рублей

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Новости

Объявлен победитель конкурса по благоустройству территорий вокруг 31 станции МЦК Стоимость разработки проекта составит около 100 миллионов рублей

Медленное телевидение: Все Московское центральное кольцо за 77 минут
Транспорт
Медленное телевидение: Все Московское центральное кольцо за 77 минутКак выглядит новая трасса из кабины машиниста
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Медленное телевидение: Все Московское центральное кольцо за 77 минут
Транспорт

Медленное телевидение: Все Московское центральное кольцо за 77 минут Как выглядит новая трасса из кабины машиниста

Все самое важное о Московском центральном кольце
Транспорт
Все самое важное о Московском центральном кольцеThe Village отвечает на десять простых вопросов о новом городском транспорте
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Все самое важное о Московском центральном кольце
Транспорт

Все самое важное о Московском центральном кольце The Village отвечает на десять простых вопросов о новом городском транспорте

Транспорт

На Московском центральном кольце организуют экскурсионные рейсы

Во время рейсов пассажирам расскажут про достопримечательности вокруг МЦК

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Транспорт

На Московском центральном кольце организуют экскурсионные рейсы Во время рейсов пассажирам расскажут про достопримечательности вокруг МЦК

Транспорт

Схема метро и Московского центрального кольца

На едином транспортном портале столицы появились несколько подробных карт готовящегося к запуску МЦК

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Транспорт

Схема метро и Московского центрального кольца На едином транспортном портале столицы появились несколько подробных карт готовящегося к запуску МЦК

Транспорт

На МЦК введут возможность оплаты проезда банковской картой

Также на кольце заработает система транспортной навигации

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Транспорт

На МЦК введут возможность оплаты проезда банковской картой Также на кольце заработает система транспортной навигации

Город

В Москве осенью откроется музей истории МКЖД

Здесь организуют мультимедийную выставку о роли кольца в жизни города и страны

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Город

В Москве осенью откроется музей истории МКЖД Здесь организуют мультимедийную выставку о роли кольца в жизни города и страны

Транспорт

На МЦК будут работать инспекторы для помощи пассажирам

Им выдадут поясные громкоговорители, ручные электромегафоны и смартфоны с возможностью видеозаписи

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Транспорт

На МЦК будут работать инспекторы для помощи пассажирам Им выдадут поясные громкоговорители, ручные электромегафоны и смартфоны с возможностью видеозаписи

Транспорт

Билет на метро и электрички объединят

Первыми мультибилетом смогут воспользоваться пассажиры МКЖД

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Транспорт

Билет на метро и электрички объединят Первыми мультибилетом смогут воспользоваться пассажиры МКЖД

Транспорт

У Московского центрального кольца появилась своя символика

Cимволы МЦК разместят на дверях у входа на станции, в досмотровых зонах и на информационных табло

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Транспорт

У Московского центрального кольца появилась своя символика Cимволы МЦК разместят на дверях у входа на станции, в досмотровых зонах и на информационных табло

Транспорт

Московские власти проведут информационную кампанию перед запуском МЦК

Пассажирам расскажут о принципах работы кольца и вариантах пересадок

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Транспорт

Московские власти проведут информационную кампанию перед запуском МЦК Пассажирам расскажут о принципах работы кольца и вариантах пересадок

Транспорт

На Кольцевой линии метро начали объявлять станции на английском

Ранее на английском языке делали объявления только на Таганско-Краснопресненской линии

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Транспорт

На Кольцевой линии метро начали объявлять станции на английском Ранее на английском языке делали объявления только на Таганско-Краснопресненской линии

Транспорт

Тестовый поезд МКЖД не подошёл по размеру к платформе (обновлено)

Один из машинистов написал в Instagram, что поезд оказался слишком широким для платформы

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Транспорт

Тестовый поезд МКЖД не подошёл по размеру к платформе (обновлено) Один из машинистов написал в Instagram, что поезд оказался слишком широким для платформы

Транспорт

Осенью откроется 14 пересадок с МКЖД на станции метро

Всего планируют открыть 17 пересадок

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Транспорт

Осенью откроется 14 пересадок с МКЖД на станции метро Всего планируют открыть 17 пересадок

Транспорт

На «Активном гражданине» проголосовали против присвоения станции МКЖД имени Войкова

Больше двух третей участников высказались за присвоение платформе названия, отражающего историю этого района

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Транспорт

На «Активном гражданине» проголосовали против присвоения станции МКЖД имени Войкова Больше двух третей участников высказались за присвоение платформе названия, отражающего историю этого района

Транспорт

Московское центральное кольцо будет готово к запуску 1 сентября

Пассажирское движение начнётся несколькими днями позже

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Транспорт

Московское центральное кольцо будет готово к запуску 1 сентября Пассажирское движение начнётся несколькими днями позже

Транспорт

МКЖД переименовали в Московское центральное кольцо

Открытие кольца запланировано на осень 2016 года

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Транспорт

МКЖД переименовали в Московское центральное кольцо Открытие кольца запланировано на осень 2016 года

Транспорт

По МКЖД запустили тестовые поезда

Открытие Московской кольцевой железной дороги запланировано на 2 сентября 2016 года

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Транспорт

По МКЖД запустили тестовые поезда Открытие Московской кольцевой железной дороги запланировано на 2 сентября 2016 года

Ситуация

На «Активном гражданине» стартовало голосование за название новой станции МКЖД

Более 40 членов Общественной палаты Москвы посчитали, что вопросы названия станции метро «Войковская» и строящейся платформы МКЖД необходимо рассматривать отдельно

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Ситуация

На «Активном гражданине» стартовало голосование за название новой станции МКЖД Более 40 членов Общественной палаты Москвы посчитали, что вопросы названия станции метро «Войковская» и строящейся платформы МКЖД необходимо рассматривать отдельно

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