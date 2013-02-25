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«Тинькофф» представил голосового помощника по имени Олег. За день он научился материться (обновлено)
Он доступен в мобильном приложении для iOS
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«Тинькофф» представил голосового помощника по имени Олег. За день он научился материться (обновлено) Он доступен в мобильном приложении для iOS
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«Рокетбанк» начал выдавать карты Qiwi вместо «Открытия»
Старые карты продолжат работать, но деньги надо будет перенести в Qiwi
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«Рокетбанк» начал выдавать карты Qiwi вместо «Открытия» Старые карты продолжат работать, но деньги надо будет перенести в Qiwi
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Банки предупредили о проблемах с мобильными платежами из-за реформы кибербезопасности
Клиентам могут потребоваться два смартфона или электронная цифровая подпись
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Банки предупредили о проблемах с мобильными платежами из-за реформы кибербезопасности Клиентам могут потребоваться два смартфона или электронная цифровая подпись
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В России запустят сервис Instabank, позволяющий переводить деньги друзьям в Facebook
Запуск намечен на середину апреля
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В России запустят сервис Instabank, позволяющий переводить деньги друзьям в Facebook Запуск намечен на середину апреля
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