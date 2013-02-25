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Новости

«Тинькофф» представил голосового помощника по имени Олег. За день он научился материться (обновлено)

Он доступен в мобильном приложении для iOS

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Новости

«Тинькофф» представил голосового помощника по имени Олег. За день он научился материться (обновлено) Он доступен в мобильном приложении для iOS

Новости

«Рокетбанк» начал выдавать карты Qiwi вместо «Открытия»

Старые карты продолжат работать, но деньги надо будет перенести в Qiwi

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Новости

«Рокетбанк» начал выдавать карты Qiwi вместо «Открытия» Старые карты продолжат работать, но деньги надо будет перенести в Qiwi

Новости

Банки предупредили о проблемах с мобильными платежами из-за реформы кибербезопасности

Клиентам могут потребоваться два смартфона или электронная цифровая подпись

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Новости

Банки предупредили о проблемах с мобильными платежами из-за реформы кибербезопасности Клиентам могут потребоваться два смартфона или электронная цифровая подпись

Новости

В России запустят сервис Instabank, позволяющий переводить деньги друзьям в Facebook

Запуск намечен на середину апреля

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Новости

В России запустят сервис Instabank, позволяющий переводить деньги друзьям в Facebook Запуск намечен на середину апреля

Новости

Сервис электронных платежей uBank привлёк $8 млн

В компанию инвестировал фонд Runa Capital

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Новости

Сервис электронных платежей uBank привлёк $8 млн В компанию инвестировал фонд Runa Capital